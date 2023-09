Hamburgs ehemaliger Erster Bürgermeister Hans-Ulrich Klose gestorben

Der frühere Erste Bürgermeister von Hamburg, Hans-Ulrich Klose (SPD), ist tot. Dies bestätigte die Senatskanzlei der Hansestadt. Klose wurde 86 Jahre alt.

Der frühere Erste Bürgermeister von Hamburg und langjährige Bundestagsabgeordnete Hans-Ulrich Klose (SPD) ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 86 Jahren, wie der Senat der Hansestadt am Donnerstag mitteilte. In Hamburg, aber auch in der Bundespolitik bekundeten Politiker ihre Anteilnahme. Nach seiner Zeit als Erster Bürgermeister war Klose 30 Jahre Bundestagsabgeordneter und parteiübergreifend anerkannt.

Klose wurde 1974 im Alter von 37 Jahren Erster Bürgermeister in Hamburg, er war der damals der jüngste Regierungschef in Deutschland. Unter seiner Führung gewann die SPD 1978 die absolute Mehrheit in der Hansestadt zurück. 1981 trat er in einem Streit um den Bau des Atomkraftwerks Brokdorf – Klose war gegen den Bau – von diesem Amt zurück. Klaus von Dohnanyi folgte ihm als Hamburger Bürgermeister.

Klose zog 1983 in den Bundestag ein, dem er 30 Jahre bis zum Jahr 2013 angehörte. Er machte sich einen Namen als Außenpolitiker und war unter anderem Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Er war außerdem von 1991 bis 1994 SPD-Fraktionsvorsitzender und anschließend Vizepräsident des Bundestags.

Trauerbeflaggung am Hamburger Rathaus

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ordnete Trauerbeflaggung am Hamburger Rathaus an, außerdem wurde dort ein Kondolenzbuch ausgelegt. Tschentscher erklärte, mit Kloses Tod verliere Hamburg „einen beliebten ehemaligen Bürgermeister, einen hoch angesehenen Bundespolitiker und sympathischen Botschafter Hamburgs“. Tschentscher verwies auf Meilensteine während Kloses Amtszeit – darunter die Eröffnung der Köhlbrandbrücke, des Neuen Elbtunnels und die Gründung der Technischen Universität.

Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, reagierte „mit großer Bestürzung“ auf den Tod Kloses. „Wir nehmen Abschied von einem herausragenden Politiker und feinen Menschen, der sich mit Anstand und Würde den politischen Herausforderungen gestellt hat“, erklärte er.

Der Vorsitzende der Hamburger Grünen-Fraktion, Dominik Lorenzen, erklärte, Klose habe als äußerst junger Regierungschef die Hansestadt geprägt. „Als Grüne bleiben uns insbesondere seine progressive Haltung zum Thema Atomkraft und sein Engagement gegen die Hamburger Beteiligung am Atomkraftwerk Brokdorf in Erinnerung.“

(afp/red)