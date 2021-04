Hohe Corona-Prognosen des RKI für April blieben aus – „Bild“: Politische Folgen trotzdem „gigantisch“

Im März hatte das RKI anhand einer Modellrechnung für April Inzidenzwerte im Bundesdurchschnitt von über 300 vorhergesagt. Tatsächlich stiegen die Zahlen nie über 172. Ein harter Lockdown kam dennoch. Alles nur ein fachlicher Fehler?

Am 12. März veröffentlichte das Robert Koch-Institut (RKI) eine Corona-Prognose, die bei fortlaufender Entwicklung eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von über 300 bis Mitte April vorhersagte. Mit Fallzahlen auf dem Niveau von Weihnachten sei zu rechnen, hieß es.

Nur wenige Tage später prognostizierte das Forscherteam des Physikers und Kanzleramtsberaters Kai Nagel (TU Berlin) im Mai eine Sieben-Tages-Inzidenz von bis zu 2.000. Das wären 230 000 Fälle pro Tag. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach schätzte die RKI-Prognosen als „realistisch“ ein und warnte vor einer „massiven Zunahme der COVID-Toten und -Invaliden“.

Auch Virologe Christian Drosten erklärte die Projektion im „NDR-Podcast“ zur „amtlichen Auffassung von dem, was uns in den nächsten Wochen bevorsteht“.

Doch dann kam alles ganz anders. Wie der „ARD-Faktenfinder“ am 21. April, also noch vor dem endgültigen Beschluss zur bundesweiten „Notbremse“ berichtete, lagen die gemeldeten Fallzahlen bis dahin deutlich unter dieser Prognose:

Mit derzeit leicht über 160 Fällen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt die Inzidenz nicht einmal halb so hoch, wie vom RKI Mitte März für die aktuelle Kalenderwoche vorhergesagt. Und das, obwohl entscheidende Verschärfungen der bundesweit getroffenen Maßnahmen seitdem nicht nur weitgehend ausblieben, sondern es an manchen Orten sogar zu weiteren Lockerungen und Modellversuchen kam“, heißt es in dem Artikel.