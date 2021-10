Union fällt in Wählergunst auf 18,5 Prozent

CDU-Gebäude in Berlin. Foto: iStock

Die Talfahrt der Union in den Meinungsumfragen scheint noch nicht beendet. Im am Montag von „Bild“ veröffentlichten Insa-Meinungstrend verlor die Union einen Punkt auf nur noch 18,5 Prozent. Dies sei der niedrigste jemals in dieser Umfrage gemessene Wert für CDU/CSU, hieß es.

Nach den erfolgreichen Sondierungen für eine Ampel-Koalition konnte hingegen die FDP etwas zulegen. Die Liberalen gewannen den Angaben zufolge einen halben Prozentpunkt hinzu und kommen nun auf 15 Prozent. Die Grünen als weiterer Partner der „Ampel“ blieben bei 16 Prozent, die SPD gab um einen halben Punkt auf 28 Prozent nach.

„Die deutliche Mehrheit der Wähler von SPD, Grünen und FDP ist mit dem Ergebnis der Sondierungsgespräche zufrieden“, kommentierte Insa-Chef Hermann Binkert: „Insbesondere die FDP profitiert von dieser Entwicklung.“

Die AfD legte einen halben Punkt zu und steht bei 11,5 Prozent, die Linke verbesserte sich um einen Punkt auf fünf Prozent. Sonstige Parteien kommen zusammen auf sechs Prozent (minus 0,5 Prozentpunkte).

Insa befragte für die Erhebung vom 15. bis zum 18. Oktober 2140 Bürgerinnen und Bürger. Die maximale statistische Fehlertoleranz wurde mit plus/minus 2,5 Prozentpunkten angegeben. (afp/oz)

