Islamistische Angriffe: Kramp-Karrenbauer schließt deutsche Beteiligung an EU-Einsatz in Mosambik aus

Kinder beobachten Soldaten der Bundeswehr, 7. März 2017 in Gao, Mali. Die Soldaten der Bundeswehr versuchten, Informationen über Fleischpreise und Bewegungen in der Stadt sowie mögliche Verdächtige unter den Bauern zu sammeln. Jede Woche versammeln sich Einheimische und Touareg-Nomaden auf dem Markt um ihr Vieh, darunter Kamele, Kühe, Schafe und Kleidung, zu handeln. Foto: Alexander Koerner/Getty Images

Deutschland werde nicht im Weg stehen, wenn die EU in Mosambik einen Einsatz beginne. Allerdings werde sich Deutschland nicht militärisch daran beteiligen. Die Entscheidung der EU-Verteidigungsminister ist noch offen.

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat eine Beteiligung der Bundeswehr an einem möglichen EU-Ausbildungseinsatz im ostafrikanischen Mosambik ausgeschlossen.

Deutschland habe seinen Schwerpunkt in der EU-Ausbildungsmission in Mali, sagte Kramp-Karrenbauer am Donnerstag nach einem Treffen der EU-Verteidigungsminister in Brüssel. Sollte sich EU-Staaten zu dem Einsatz in Mosambik entschließen, werde die Bundesregierung „nicht im Weg stehen“. Deutschland werde sich aber „militärisch nicht beteiligen“.

In Mosambik hat sich die Sicherheitslage in den vergangenen Monaten durch Angriffe islamistischer Gruppen zunehmend verschlechtert.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell unterstützt die Idee einer europäischen Mission, um die dortigen Sicherheitskräfte auszubilden. Die Verteidigungsminister diskutierten am Donnerstag die Lage in dem Land, eine Entscheidung wurde aber nicht getroffen. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!