113.000 18-Jährige nutzen Kulturpass

Erst ab Juni gibt es ihn, den Kulturpass für 18-Jährige. Bei einem Erfolg will ihn Kulturstaatsministerin Roth im nächsten Jahr auf die 15- bis 17-Jährigen ausweiten.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) will den Kulturpass für 18-Jährige bei einer Verlängerung auch auf jüngere Altersgruppen ausweiten. „Wenn der Kulturpass ein Erfolg wird, dann wollen wir ihn in 2024 und in den Folgejahren verlängern“, sagte Roth der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Donnerstagausgabe). Wenn möglich, solle das Angebot dann auch auf 15- bis 17-Jährige ausgeweitet werden.

Der Kulturpass war Mitte Juni gestartet. Über ihn erhalten junge Menschen, die in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag feiern, ein Guthaben von 200 Euro für Kulturangebote. „Stand heute haben bereits über 113.000 junge Menschen in den vergangenen sechs Wochen davon Gebrauch gemacht“, sagte Roth. Es seien etwas über zwei Millionen Euro umgesetzt worden.

„Es ist ein digitaler Marktplatz entstanden, auf den wir sehr stolz sind“, sagte Roth. „Über 7.000 Kultur-Anbieter sind dabei, etwa Kinos, Festivals, Buchläden, Museen.“ Am stärksten genutzte Angebote seien nach Umsatz Konzerte und Festivals. „Platz zwei sind Bücher und Comics, Platz drei Kinokarten, Platz vier Musikinstrumente.“

(afp/red)