Lastwagenfahrer tot in Schweinemastanlage gefunden

War es ein tragischer Unfall oder eine kriminelle Tat?

In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Mann tot in einem Futtermittelschacht einer Schweinemastanlage entdeckt worden. Es handle sich um einen 62-jährigen Lastwagenfahrer, der die Mastanlage in Ganzlin im Landkreis Ludwigslust-Parchim am Donnerstag mit Futter beliefert habe, teilte die Polizei in Ludwigslust am Freitag mit. Wie der Mann ums Leben kam, war demnach zunächst weitgehend unklar.

Nach ersten Erkenntnissen habe er mit seinem Laster eine Ladung Futtermittel in den vorgesehenen Trichter kippen wollen. Später sei er von einem Mitarbeiter der Schweinemastanlage leblos in dem Futtertrichter entdeckt worden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Manns feststellen. Der Tote habe mehrere Verletzungen aufgewiesen, hieß es. Ob es ein Unfall war oder ein anderes Geschehen zugrunde lag, soll laut Polizei geklärt werden. Eine Obduktion zur Feststellung der genauen Todesursache sei angeordnet worden, berichtet der „NDR“. (afp/er)