Nach Ahndung von Verstoß gegen Ausgangssperre: Mann zerstört Glasscheibe an Thüringer Staatskanzlei

Ein Mann hat mit Tritten eine Glasscheibe an der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt zerstört. Anschließend flüchtete er nach der Tat am Freitagabend mit zwei Begleitern, wurde aber kurz darauf von Beamten gestellt, wie die Landespolizeiinspektion Erfurt am Montag mitteilte. Ob der Mann aus Frust handelte, weil er zuvor beim Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkungen erwischt worden war, sollen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Der 19-Jährige war demnach alkoholisiert. Außerdem ist er der Polizei bereits wegen verschiedener Straftaten bekannt. Der an der Tür entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (afp)