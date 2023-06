Mehr häusliche Gewalt in Deutschland – Saarland Spitzenreiter

Das Symbolbild zeigt eine junge Frau beim Blick aus dem Fenster. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) appelliert an Opfer häuslicher Gewalt, die Taten nicht zu verschweigen. Foto: Peter Steffen/dpa

Nach einer Recherche der „Welt am Sonntag“ hat es 2022 einen starken Anstieg der Straftaten gegeben, die der Rubrik „häusliche Gewalt“ zugeordnet werden. Am schlimmsten betroffen war das Saarland. Nur in Bremer Haushalten wurde es sicherer.

Schon im März 2020, ganz zu Beginn der Corona-Krise, waren Stimmen laut geworden, die vor einer drohenden Zunahme häuslicher Gewalt gewarnt hatten: Ausgangsbeschränkungen böten dafür einen Nährboden. Ihre Lockdown-Befürchtungen sind bekanntlich wahr geworden. Nach einem aktuellen Bericht der „Welt am Sonntag“ („WamS“) hat es 2022 erneut „einen drastischen Anstieg be…