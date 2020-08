Merkel zu Besuch bei Laschet: Kanzlerin will „Zügel“ anziehen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (66, CDU) besucht NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (59, CDU). Das Treffen ist für Laschet im Kampf um die Parteiführung alles andere als unwichtig. Die NRW-Landesregierung betont eine ernsthafte Pandemie-Lage.

Noch sei der neue Anstieg der Fallzahlen linear und wird in der Landesregierung als zahlenmäßig kontrollierbar gesehen. Doch Politiker befürchten, dass es im Herbst oder Winter schlimmer werden könnte. Merkel sprach mit Blick auf die Corona-Zahlen am Montag nach BILD-Informationen von einem möglichen „Desaster“.

Die Kanzlerin sieht angesichts steigender Corona-Infektionszahlen weitere Lockerungen in naher Zukunft ausgeschlossen.

Wenn sich alle an die Maßnahmen hielten, könne man viel öffentliches Leben ermöglichen, sagte Merkel am Dienstag nach ihrer Teilnahme an einer Sitzung des nordrhein-westfälischen Kabinetts. „Gehen die Infektionszahlen zurück, dann können wir mehr Öffnung machen.“ Gingen sie nicht zurück oder stiegen sogar, dann müsse man sehen, was notwendig sei.

„Auf jeden Fall können weitere Lockerungen aus meiner Sicht nicht stattfinden“, so die Kanzlerin. Man habe eine Verdopplung der Fälle in den letzten drei Wochen gehabt.

„Das ist eine Entwicklung, die so nicht weitergehen sollte, sondern die wir eindämmen sollten“, so die CDU-Politikerin. „Wir stehen mitten in der Pandemie, auch wenn es nicht sichtbar ist“, so Merkel. Einen Impfstoff und eine Medizin gebe es nicht. Die Gesundheitsämter müssten in der Lage sein, die Infektionslage zu überblicken.

Merkel will „Zügel“ wieder anziehen

Es solle alles daran gesetzt werden, „das Infektionsgeschehen im Zaume zu halten“, sagte sie am Dienstag bei einem Besuch in Düsseldorf. Dazu müssten die „Zügel“ angezogen werden – das bedeute, „dass konsequent die Regeln durchgesetzt werden müssen“.

Zwei Bereiche seien besonders im Fokus: die Rückkehr von Reisenden aus Risikogebieten und private Feiern, „bei denen sorglos miteinander umgegangen wird“.

Mit Blick auf den Reiseverkehr mahnte Merkel, die vierzehntägige Quarantäne nach Rückkehr aus einem Risikogebiet, solange kein negativer Corona-Test vorliegt, sei „keine Kann-Regelung“.

Es handele sich vielmehr um „eine bußgeldbewehrte Regelung im Infektionsschutzgesetz“, die „mit aller Kraft“ durchgesetzt werden müsse. Wer sich nicht an die Quarantäne halte, gefährde „massiv andere Menschen“.

Merkel begrüßte außerdem, dass im öffentlichen Personenverkehr die Einhaltung der Maskenpflicht jetzt stärker kontrolliert werde. Das Tragen von Masken und das Abstandhalten seien weiterhin wichtig.

Sollten die Infektionszahlen weiter steigen, müsse bei Reisen in Risikogebieten und privaten Feiern angesetzt werden, sagte die Kanzlerin mit Blick auf mögliche neue Beschränkungen des öffentlichen Lebens. „Aber so weit ist es noch nicht.“ Zugleich machte Merkel deutlich: „Jedenfalls können weitere Lockerungen aus meiner Sicht derzeit nicht stattfinden.“

Eine Maskenpflicht für die ersten Schulwochen im Unterricht in NRW sei sehr „konsequent“. Das Thema Belüftung werde in den nächsten Wochen auch eine große Rolle spielen, kündigte die Kanzlerin an.

Merkel: Laschet bringt „viele Qualifikationen“ mit

Merkel hält Laschet durchaus für höhere Funktionen geeignet. Als Ministerpräsident von NRW bringe er „viele Qualifikationen“ mit, sagte Merkel am Dienstag nach ihrer Teilnahme an einer Sitzung des nordrhein-westfälischen Kabinetts.

Wenn man das größte Bundesland Deutschlands mit einer Koalition regiere, die effizient arbeite und nicht durch besonders viele Streitereien auffalle, „dann ist das zumindest ein Rüstzeug, das durchaus Gewicht hat“.

Sie wolle sich aber in die Nachfolge der Position, die sie innehabe oder hatte, nicht einmischen, so Merkel. Für sich habe sie allerdings immer deutlich gemacht, ein CDU-Vorsitzender müsse bereit und fähig sein, Kanzler zu werden. Laschet ist einer von drei prominenten Kandidaten, die im Dezember beim CDU-Parteitag für den CDU-Vorsitz kandidieren wollen. (dts/afp/nh)

