Migrantenkrise fordert ihren Tribut: Jeder zweite Arbeitslose in Deutschland hat Migrationshintergrund

Der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund, an den rund 2,2 Millionen Arbeitslosengeldempfänger in Deutschland, hat einen neuen Höchstwert erreicht. Die Quote liegt inzwischen bei 47,2 Prozent.

Das geht aus der neuesten Statistik der Bundesanstalt für Arbeit (BA) für Juni 2019 hervor. Bei 27 Prozent der Betroffenen handelt es sich um Ausländer, die selbst zugewandert sind. 9,7 Prozent sind Deutsche und 3,8 Prozent Spätaussiedler. Das ist eine Steigerung um fast 11 Prozent. Laut „Bild-Zeitung“ lag die Quote der arbeitslosen Migranten im Jahr 2014 bei 36,4 Prozent.

Von den 830.784 Arbeitslosen mit Migrationshintergrund sind rund 353.000 männlich, etwa 294.000 weiblich. Über 470.000 von ihnen haben keine abgeschlossene Berufsausbildung, fast 179.000 nicht einmal einen Hauptschulabschluss. Damit gelten fast 60 Prozent von diesen Menschen als gering qualifiziert. Bei über 230.000 handelt es sich um Langzeitarbeitslose.

168.098 Personen mit Migrationshintergrund bekommen ihre Leistungen ins Ausland.

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte

52,7 Prozent aller Hartz IV-Empfänger haben einen Migrationshintergrund, schreibt die „Bild“. 31,8 Prozent sind selbst Ausländer.

Ein Migrationshintergrund liegt vor wenn:

die befragte Person nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder der Geburtsort der befragten Person außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland liegt und eine Zuwanderung in das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 1949 erfolgte oder der Geburtsort mindestens eines Elternteiles der befragten Person außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland liegt sowie eine Zuwanderung dieses Elternteiles in das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 1949 erfolgte.

Die Bundesagentur für Arbeit verweist in ihrem Bericht darauf, dass die Daten ihrer Auswertung möglicherweise kein ganz exaktes Bild der Wirklichkeit liefert. Es bestehe eine „erhöhte Unsicherheit der Ergebnisse“. Es könnten „zufällige Fehler“ aufgetreten sein, weil nicht alle Befragten die entsprechenden Angaben gemacht haben. (sua)