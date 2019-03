Momo-Challenge: Horrorfigur im Internet droht Kleinkindern und gibt gefährliche Anweisungen

Wie „Bild“ berichtet, ist die Momo-Challenge im Internet wieder aufgetaucht. Diesmal bedroht sie Kleinkinder und gibt gefährliche Anweisungen. In beliebten Kinderserien auf YouTube Videos erscheint plötzlich die Horror-Figur mit schmalem Gesicht, Vogelkörper und übergroßen Augen und fordert Kindern auf, ein Messer an die Kehle zu setzen, den Gashahn aufzudrehen oder Tabletten einzunehmen.

Momo erschien bereits im vergangenen Sommer plötzlich als WhatsApp-Kontakt bei Jugendlichen auf dem Telefon oder in zunächst harmlos wirkenden YouTube-Videos. Die jungen Nutzer erhielten ähnlich wie bei der „Blue Whale Challenge“ Nachrichten und Aufgaben von unbekannten Accounts. Am Ende wurden sie aufgefordert, sich das Leben nehmen.

In einer Folge, der als unbedenklich geltenden „Peppa Wutz“-Kinderserie, wurde Momo eingeblendet. Die Computerstimme mit unheimlicher Musik im Hintergrund droht den Kindern mit den Worten:

„Hallo, ich bin Momo. Dein schlimmster Albtraum. Ich werde dich töten. In der Nacht werde ich in deinem Bett sein, am Morgen bist du tot. Willst du eine Überraschung? Schau mir in die Augen. Ich lüge nicht. Du wirst sterben. Schneide dir ins Bein, und du wirst mich niemals treffen. Schneide deine Handgelenke auf, und deine Eltern werden mich nie sehen. Süße Träume, mein Kleines.“