Nach Brand auf Campingplatz: Ein Toter in Nordrhein-Westfalen

Drama auf dem Campingplatz: In NRW nahe Telgte brach ein Feuer aus. Ein Mann starb dadurch. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen.

Nach einem Brand auf einem Campingplatz im Landkreis Warendorf in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei einen Toten gefunden. Der Leichnam konnte zunächst nicht identifiziert werden, wie die Polizei in Warendorf am Montag (27. März) mitteilte. Die Todesursache war zunächst noch unklar.

Demnach kam es am Sonntag gegen 21.42 Uhr auf dem Campingplatz am Ortsrand von Telgte zu einem Feuer. Der dort abgestellte Wohnwagen brannte innerhalb kürzester Zeit aus. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Telgte konnte laut „Polizei News“ ein Übergreifen des Brandes auf weitere Parzellen bzw. Wohnwagen verhindert werden.

„Die Spurensuche kann erst beginnen, wenn der Tatort abgekühlt ist. Das wird dauern“, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von wa.de. Weitere Menschen wurden bei dem Brand am Sonntagabend nicht verletzt.

Hinweise auf Fremdverschulden lagen zunächst nicht vor. Die Ermittlungen dauerten an. (AFP/mf)