Nach dem Vorbild Dänemarks: JU fordert Migrationsquoten in Schulen und Wohnvierteln

Die Junge Union spricht sich für Migrationsquoten in Schulen und Wohnvierteln aus. „Die Dänen haben so etwas schon, andere Länder werden sicher nachziehen“, sagte JU-Chef Johannes Winkel der „Welt“. Er fordert seine Partei auf, sich dafür einzusetzen.

Dänemark hat seit der starken Migrationswelle von 2015/16 seine Migrationspolitik verschärft. So hat das Nachbarland etwa im Jahr 2019 das sogenannte Ghetto-Gesetz eingeführt, das für eine schnellere Umsiedlung von Einwanderern sorgt. „SternTV“ berichtet, dass die Asylzahlen in Dänemark nach Einführung des Ghetto-Gesetzes stark zurückgegangen sind.

Dieses Jahr gab es dort bis einschließlich August 3.680 Asylanträge. Zum Vergleich: In Deutschland waren es im selben Zeitraum 221.643. Stellt man Dänemarks Anzahl von Asylanträgen ins Verhältnis mit der rund 14,3-mal höheren Einwohnerzahl Deutschlands, käme man auf mögliche 52.600 Asylanträge. Es zeigt sich dabei, dass Deutschland mehr als viermal so viele Asylanträge wie die Dänen hat.

Zu Dänemarks Maßnahmen gehören laut „Fokus“ deutliche Kürzungen bei den Sozialleistungen für Einwanderer und eine starke Einschränkung der Familienzusammenführung. Ebenso legt Dänemark Wert darauf, dass ansässige Migranten an verschiedenen Integrationsmaßnahmen teilnehmen. So herrscht für Kinder im entsprechenden Alter eine Kindergartenpflicht. Volljährige müssen am Arbeitsmarkt teilnehmen.