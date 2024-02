Deutschland Ukrainer in Deutschland

Nettozuwanderung aus Ukraine 2023 geringer als im Vorjahr

Im Oktober 2023 lebten 1,15 Millionen Ukrainer in Deutschland. Das sind 1,4 Prozent der Gesamtbevölkerung. Gemessen an der Gesamtbevölkerung der Bundesländer leben die meisten in Hamburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.