Stuttgart: Noch kein Sieger bei Oberbürgermeister-Wahl

Bei der Oberbürgermeister-Wahl in Stuttgart hat sich am Sonntag (8. November) noch keiner der Bewerber durchgesetzt. Im ersten Wahlgang lag der CDU-Kandidat Frank Nopper nach vorläufigen Ergebnissen vom Sonntagabend mit 31,8 Prozent der Stimmen vorne, mit 17,2 Prozent deutlich dahinter landete die Grünen-Politikerin Veronika Kienzle auf Platz zwei. Wer dem grünen Amtsinhaber Fritz Kuhn nachfolgt, müssen die Stuttgarter nun in einer zweiten Wahlrunde am 29. November entscheiden.

Kuhn hatte nach acht Jahren im Amt im Januar überraschend angekündigt, nicht für eine weitere Amtszeit zu kandidieren. Um seine Nachfolge hatten sich insgesamt 14 Kandidaten beworben.

Beim zweiten Wahlgang am 29. November können die bisherigen Bewerber erneut antreten, es können sich aber theoretisch auch neue Kandidaten aufstellen lassen. In diesem Wahlgang reicht dann die einfache Mehrheit der Stimmen für einen Sieg. Der Ausgang der OB-Wahl in der Landeshauptstadt wird auch vor dem Hintergrund der Landtagswahl in Baden-Württemberg im kommenden Frühjahr mit Spannung erwartet. (afp)