Pädagoge fordert Rückkehr der IS-Kinder – „Wir haben den Terror exportiert“

Um die Terror-Miliz Islamischer Staat zu unterstützen, sind Menschen aus Deutschland nach Syrien gereist. Unter ihnen befinden sich auch Kinder. Ein Großteil der eingebürgerten Deutschen sitzt jetzt in Internierungslagern in Syrien fest. Ende März teilte die Bundesregierung mit, dass sich „zumindest 59 Kinder mit mutmaßlich deutscher Staatsangehörigkeit in Syrien befinden“, so „Spiegel“.

Die Bundesregierung suche nun nach Wegen, die Kinder zurückzuholen.

Diese Diskussion hatten wir schon vor einem Jahr“, sagte der Pädagoge und Politologe Thomas Mücke gegenüber „Focus“.

Der Pädagoge ist Mitbegründer und Geschäftsführer von „Violence Prevention Network“. Er arbeitet seit Jahren als Dozent, Referent und Coach zu Methoden der Antigewaltarbeit, Konfliktmanagement, Jugendarbeit, Straßensozialarbeit sowie Rechtsextremismus und Islamismus.

In einem Interview befragte „Focus“ Thomas Mücke zu der Situation der IS-Kinder, die im Ausland festsitzen. Der Pädagoge fordert die Rückholung der Kinder.

Es ist falsch zu denken, dass wir den Terrorismus zu uns importieren. Die Leute in Deutschland haben vergessen: Es sind mehr als 1.000 Menschen zum IS ausgereist und wollten sich in Syrien und im Irak am Krieg des IS beteiligen. Wir haben den Terror exportiert“, so Mücke.

Keine Regierung habe das gewollt. Es sei aber passiert. Der Pädagoge verlangt, dass Deutschland „zumindest die moralische Verantwortung für unsere eigenen Bürger“ übernimmt.

Schließlich habe Frankreich auch einige Kinder herausgeholt. „So schwer kann das doch nicht sein“, auch nicht für das Auswärtige Amt, das jetzt einen rechtlichen und politischen Weg finden muss, so Mücke. Er sieht ein grundlegendes Problem:

Niemand möchte, dass IS-Kämpfer zurückkommen und erstmal in Freiheit leben. Deswegen soll derzeit möglichst viel Beweismaterial gesichert werden. Wenn sie nach Deutschland zurückkommen, können sie dann sofort in Untersuchungshaft genommen werden. Aber es ist sehr schwierig in einem Kriegsgebiet Beweismaterial zu sichern. Das wird nicht funktionieren.“

Dass die Kinder in den Lagern ausharren, ist für Mücke keine Lösung. Er betont:

Mir sind die politischen Rahmenbedingungen egal. Ich sage: Das sind Kinder dieses Staates, die sind dort in Gefahr. Lasst euch etwas einfallen, sie zurückzuholen. Ich kann nicht verstehen, dass man nicht in einer Aktion alle Kinder von dort zurückholt.

Eine Gefahr, die von den Kindern der IS-Kämpfer ausgehe, sieht Mücke nicht.

Diese Diskussion ist unsäglich. Kinder, die dort aufwachsen, sind doch keine tickenden Zeitbomben für diese Gesellschaft, wie häufig behauptet wird. Das sind teilweise Kleinstkinder…Wenn eine Sache sicher ist, dann die, dass die Kinder unschuldig sind.“

Die 2004 gegründete Organisation „Violence Prevention Network“ ist ein Zusammenschluss erfahrener Fachkräfte. In der Extremismus-Prävention und Deradikalisierung extremistisch motivierter Gewalttäter handeln sie nach dem Leitbild, dass jungen Menschen die Möglichkeit gegeben werden muss, ihre Verhaltensweise zu ändern und verantwortungsbewusst mit sich und anderen umzugehen. (sua)

