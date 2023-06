Pfarrer Ziebarth: „Auch wenn ich diesen Staat nicht unterstütze – ich bleibe hier bei den Menschen“

Ein Tourist betrachtet alte Fotos vom Mauerbau in der Gedenkstätte der Berliner Mauer in der Bernauer Straße. Foto: Nina Ruecker/Getty Images

Mindestens 1.600 Seiten umfasst die Stasi-Akte über den Berliner Pfarrer Dieter Ziebarth (82). Im Epoch-Times-Interview berichtet er, warum er trotz Gängelung und Überwachung durch das SED-System in der DDR blieb – und wie sich Stasi-Mitarbeiter selbst „enttarnten“.

Dieter Ziebarth (82) ist Pfarrer im Ruhestand. Er war langjähriger Gemeindepfarrer in der Bekenntniskirche in Berlin-Treptow. Als Pfarrer in der DDR stand er unter Beobachtung der Stasi, spätestens nach der Selbstverbrennung von Pfarrer Oskar Brüsewitz. Am 15. Januar 1990 folgte er dem Aufruf zur Auflösung der Staatssicherheit und nahm a…