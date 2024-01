Philologenverband fordert Pause bei Pisa-Erhebungen in Deutschland

Der Deutsche Philologenverband, der Lehrkräfte an Gymnasien vertritt, fordert eine Aussetzung der Pisa-Erhebungen in Deutschland. „Wir haben kein Vertrauen mehr in die seriöse Interpretation der Pisa-Daten durch deren internationalen Koordinator Andreas Schleicher“, so die Vorsitzende.