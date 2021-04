Plötzlich verstorben: Ex-„Lindenstraßen“-Schauspieler Willi Herren in Köln tot aufgefunden

Foto: Mathis Wienand/Getty Images for Intouch

Noch am Freitag hatte sich Willi Herren mit seinem Foodtruck für Reibekuchen einen Lebenstraum erfüllt. Am Dienstag wurde der 45-jährige Schauspieler tot in seiner Kölner Wohnung aufgefunden. Die Polizei äußerte sich noch nicht offiziell zur Todesursache. Doch es könnte sich um Drogen handeln.

Man kannte ihn zuletzt aus „Promis unter Palmen“ oder anderen Reality-TV-Formaten. Der Schauspieler („Lindenstraße“) und Ballermannsänger Willi Herren ist tot. Sein Management alarmierte die Polizei, weil er am Dienstag, 20. April, nicht zu einem vereinbarten Termin erschienen war, berichtet „T-Online“.

Schauspieler tot aufgefunden

Herren habe nicht erreicht werden können und das Management habe Rettungskräfte hinzugezogen, so ein Polizeisprecher laut RTL. „Die Feuerwehrleute haben den 45-Jährigen in seiner Wohnung leblos auf dem Boden liegend aufgefunden.“ Der Notarzt habe nur noch seinen Tod feststellen können. Die Todesursache sei unklar, hieß es.

Nach Informationen der „Bild“ soll der Tod des Schauspielers jedoch mit einer Überdosis Drogen zusammenhängen. Er habe den Kampf gegen seine Dämonen verloren, so das Blatt in einer Art Nachruf. Zur offiziellen Ermittlung der Todesursache wurde ein Verfahren eingeleitet.

Der Schauspieler räumte öffentlich jahrelangen Drogenkonsum ein. Wegen wiederholten Fahrens ohne Führerschein und Alkohol am Steuer geriet er mehrfach ins Visier der Polizei, informiert „AFP“. Laut seinem engen Bekannten Jörg Hansen lägen die Drogen- und Alkoholexzesse jedoch lange hinter ihm: „Er war superstabil. Es gab gar keine Anzeichen.“

Zu einem möglichen Drogentod wollte die Polizei nichts sagen. Man beteilige sich nicht an Spekulationen und könne sich aktuell zur Todesursache noch nicht abschließend äußern, hieß es.

Von der „Lindenstraße“ bis zum Ballermann

Bekannt geworden war der Schauspieler Willi Herren mit der ARD-Serie „Lindenstraße“, wo er in 170 Folgen von 1992 bis 2007 die Figur des Oliver „Olli“ Klatt verkörperte und seinen letzten Gastauftritt in dieser Rolle 2020 hatte. Herren berichtete später, er sei wegen seines Kokainkonsums aus der mittlerweile eingestellten Serie geworfen worden, weil er nicht mehr tragbar gewesen sei.

Herren verlegte sich zuletzt auf die Teilnahme an Formaten wie „Promi Big Brother“, wo er 2017 auf Platz drei landete und war auch als Ballermannsänger bekannt.

„Willi Herrens Rievkooche Bud“

Am vergangenen Freitag erst hatte er seinen Foodtruck zum Verkauf von Reibekuchen eröffnet, ein Lebenstraum, auch weil er wegen der Pandemie nicht mehr auf dem Ballermann auftreten konnte. „Ich habe immer gesagt: Wenn ich mich irgendwann mal zur Ruhe setze, dann mit einer Reibekuchen-Bude.“ Am Vorabend seines Todes war er noch als Teilnehmer der aktuellen Staffel von „Promis unter Palmen“ auf Sat.1 zu sehen.

(Mit Material von AFP)

