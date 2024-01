Deutschland Verkehrsministerkonferenz

Preis für Deutschland-Ticket bleibt 2024 bei 49 Euro

Der Preis für das Deutschlandticket soll in diesem Jahr nicht angehoben werden. Die Verkehrsministerkonferenz einigte sich am Montag darauf, den Preis bei 49 Euro zu belassen, wie NRW-Verkehrsminister Krischer im Anschluss an die Gespräche sagte.