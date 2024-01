Deutschland Kundgebung vor Brandenburger Tor

Protest der Lkw-Fahrer in Berlin: „Wir stehen vor existenziellen Problemen“

Aus dem gesamten Bundesgebieten reisten Spediteure und Fuhrunternehmen mit ihren Lkws nach Berlin an, um gegen die Mauterhöhung zu protestieren. „Wir schätzen aktuell, dass zwischen 1.000 und 2.000 Lkw an der Demonstration in der Hauptstadt sich beteiligt haben", so der Organisator.