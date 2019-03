Scheuer würde „auf jeden Fall“ ein Diesel-Auto kaufen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sieht trotz weiter drohender Fahrverbote derzeit keinen Grund, auf den Kauf eines Diesel-Gebrauchtwagens zu verzichten. Er würde sich „auf jeden Fall“ einen Diesel kaufen – auch einen gebrauchten, sagte Scheuer am Montag in der „Bild“-Sendung „Die richtigen Fragen“. Im Moment habe man ja nur in Stuttgart ein Fahrverbot.

„Und das, weil man dort den ganzen Rechtsrahmen nicht ausgeschöpft hat“, so Scheuer. „Wir kämpfen gegen jedes Fahrverbot.“ Darüber hinaus kündigte Scheuer in der „Bild“-Sendung eine neue Investitionsoffensive für automatisiertes Fahren an: „Wir schieben jetzt ordentlich an. Wir haben fast 100 Millionen in automatisiertes Fahren und autonomes Fahren gefördert. Und jetzt kommt eine neue Förderrichtlinie mit über 40 Millionen. Es geht um den Wirtschaftsstandort Deutschland.“

Das vom Auto-Konzern Volvo angekündigte freiwillige Tempolimit bezeichnete der Verkehrsminister als „nicht hilfreich“. Er finde das eine „hochgeblasene Geschichte, die imagegetrieben ist“, so Scheuer. (dts)