Scholz hat wieder Corona und arbeitet „vom Schreibtisch aus“

Scholz ergänzte auf X: „Bei wenig Symptomen baue ich auf einen milden Verlauf und arbeite erstmal nur vom Schreibtisch aus.“

Als Termine standen für den Kanzler am Montagnachmittag eigentlich die Entgegennahme des Thesenpapiers „Initiative Kulturelle Integration“ und am Dienstag der Empfang des slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico auf dem Programm, am Mittwoch dann die Leitung der Sitzung des Bundeskabinetts.

Scholz hatte sich im September 2022 zum ersten Mal mit dem Virus infiziert. Damals hatte er ebenfalls nur an leichten Symptomen gelitten und sich in seiner Wohnung im Kanzleramt in Isolation begeben. (afp)