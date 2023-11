Scholz sagt Selenskyj in Telefonat weitere Hilfen zu

„Der Bundeskanzler bekräftigte die anhaltende und unverbrüchliche Solidarität mit der Ukraine angesichts der unverändert anhaltenden Aggression Russlands“, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Donnerstag in Berlin. „Er versicherte, dass Deutschland die Unterstützung für die Ukraine, auch im militärischen Bereich in enger Abstimmung mit europäischen und internationalen Partnern fortführen werde.“

Der ukrainische Präsident habe den Kanzler „über die Auswirkungen der jüngsten russischen Angriffe auch auf die ukrainische zivile Energieinfrastruktur“ informiert und seinen Dank für die militärische Unterstützung, insbesondere zur Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung, ausgesprochen. (afp)