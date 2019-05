„Selbstverständlichkeiten formuliert“: Kühnert bekommt Applaus von den Linken

Juso-Chef Kevin Kühnert bekommt für seine Vorschläge zur Vergesellschaftung von Großbetrieben Applaus von den Linken. Kühnert habe „Selbstverständlichkeiten formuliert“, sagte der Linken-Vorsitzende Bernd Riexinger der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag in Berlin. „Die Grundversorgung der Menschen, also zum Beispiel mit Wohnraum, Medizin und Bildung, darf nicht von Profitinteressen abhängen.“

Riexinger sagte zu Kühnerts Vorschlägen: „Demokratie soll nicht am Werkstor enden.“ Wirtschaft müsse sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren, „nicht die Menschen an denen der Wirtschaft“. Mit Blick auf die breite Kritik an Kühnerts Vorstellungen fügte er hinzu: „Dass das einen solchen Aufschrei hervorruft, sagt etwas über die geistige Verfassung des politischen Establishments aus.“

„Und wenn sich sogar führende SPD Politiker über Aussagen empören, die schon immer im Grundsatzprogramm der Jusos standen, dann sagt das etwas über den Zustand der SPD aus, die ja eigentlich in ihrem Programm selbst vom demokratischen Sozialismus spricht“, sagte Riexinger weiter.