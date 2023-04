Sommer ist Reisezeit: Was tun, wenn der Koffer auf dem Gepäckband fehlt?

Foto: Pat Nabong/Chicago Sun-Times via AP/dpa

Verlorene Koffer stapeln sich neben einem Gepäckband an einem Flughafen. Foto: Pat Nabong/Chicago Sun-Times via AP/dpa

Hohe Krankenstände und Personalmangel führen an vielen Flughäfen zu Problemen – so auch bei der Gepäckabfertigung. Folgende Tipps können weiterhelfen, wenn Ihr Koffer nach der Landung fehlt.

Ab in die Sonne: Diese Sehnsucht ist zur Ferienzeit in diesem Jahr groß. Fluggesellschaften und Reiseveranstalter berichten von großer Nachfrage. Beim Fliegen geht allerdings immer wieder Gepäck verloren – und taucht manchmal auch gar nicht wieder auf. Was ist zu tun, wenn bei der Ankunft der Koffer fehlt?

Gepäckermittlung veranlassen

Der Verlust eines Gepäckstücks muss umgehend beim Gepäckermittlungsschalter des Flughafens gemeldet werden. Dort sollten Reisende den sogenannten Property Irregularity Report ausfüllen. Ist der Schalter geschlossen, kann dieses Formular oftmals auch auf der Internetseite des Flughafens online ausgefüllt werden.

Gibt es auch dieses Angebot nicht, führt kein Weg vorbei an einem erneuten Besuch des Flughafens am folgenden Tag. Um die Suche nach dem Gepäckstück zu erleichtern, empfiehlt es sich, es mit Urlaubs- und Heimatadresse zu versehen und ein Foto vom Inhalt des eigenen Gepäckstücks – oder mehreren – zu machen.

Airline informieren

So schnell wie möglich sollten Reisende außerdem ihre Fluggesellschaft über den Verlust ihres Gepäcks informieren. Bei einer Reise mit mehreren verschiedenen Airlines sollte jede einzelne benachrichtigt werden.

Laut Verbraucherzentrale Hamburg ist strittig, ob dafür eine E-Mail ausreicht. Wer auf der sicheren Seite sein will, sollte die Anzeige also schriftlich per Einschreiben oder als Fax mit einem Sendebericht verschicken.

Eigene Rechte kennen

Kann das verschwundene Gepäck wiedergefunden werden, so liefert die Fluggesellschaft den Koffer oder Rucksack im Normalfall an die Adresse der Reisenden. Nicht alle Airlines bieten aber diesen Service an, dann muss das Gepäck vom Flughafen abgeholt werden.

Bleibt ein Gepäckstück verloren und kann nicht wieder beschafft werden, steht Reisenden eine Entschädigung von maximal 1.600 Euro pro Kopf zu – wirklich wertvolle Gegenstände sollten deshalb besser im Handgepäck transportiert werden. Zudem gilt: Um eine Entschädigung zu erhalten, müssen Reisende ihre Rechte innerhalb von 21 Tagen geltend machen.

Empfehlenswert ist es, vor der Abreise eine Packliste zu erstellen. Auch Kaufbelege für die verlorenen Gegenstände können hilfreich sein. Der Neupreis wird allerdings nicht erstattet.

Ersatz beschaffen

Geht der Koffer auf der Reise in den Urlaub verloren, müssen Reisende verschiedene Produkte sofort ersetzen: Dinge des täglichen Bedarfs wie Hygieneprodukte oder Unterwäsche können dann nachgekauft werden, die Kosten werden im Regelfall in einem angemessenen Rahmen von der Fluggesellschaft erstattet – dafür müssen aber die Belege aufgehoben werden. (AFP/mf)