Stuttgart: Heiligabend im Hauptbahnhof

An Heiligabend findet seit drei Jahren in der großen Schalterhalle am Stuttgarter Hauptbahnhof ein internationaler Gottesdienst statt. Gegen 22 Uhr versammeln sich um Pfarrerin Lena Illek der Posaunenchor der Evangelischen Jugend, Redner und viele Gäste, wie die „mopo“ schreibt.

Es käme eine ganz bunte Mischung an Gästen: „Menschen aus den Halbhöhenlagen, die den Posaunenchor schätzen, junge Leute und auch arme oder obdachlose Menschen, die von einer Weihnachtsfeier für Bedürftige kommen“. Hinzu kämen Nachtschwärmer, Zugreisende oder auch – zumindest im letzten Jahr – die Polizeistaffel.

Vermutlich wird wegen der Bauarbeiten zu Stuttgart 21 die Halle leerer sein als 2018. Es sei ein Weihnachtsfest ohne Weihnachtsbaum und Krippe: „Wir kriegen die weihnachtliche Stimmung auch ohne das hin.“

Geplant ist, die Andacht wie es hier Tradition ist, mehrsprachig zu halten. Die Predigt auf deutsch, die „Weihnachtsgeschichte auf arabisch und ein Prediger aus Ghana spricht in der Sprache Twi Gedanken zum Heiligen Abend“. Auch der Segen wird mehrsprachig gegeben.

„Der Gottesdienst richtet sich auch an Menschen, die hier keine Heimat haben“, sagt Illek. „Eine Predigt in der Heimatsprache, ist ein wenig Heimat.“ (ks)