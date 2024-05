Thüringen hat gewählt: In Erfurt, Suhl und Weimar CDU-Kandidat vorn

Am Sonntag waren 1,7 Millionen wahlberechtigte Thüringer dazu aufgerufen, bei der Kommunalwahl darüber abzustimmen, wer in ihrer Stadt oder ihrem Landkreis in Zukunft politische Entscheidungen treffen soll. Mehr als 20.000 ehrenamtliche Wahlhelfer in insgesamt 3.050 Thüringer Wahllokalen waren im Einsatz.

19:40 Uhr: SPD in Schmalkalden-Meiningen vor der CDU

Aktuell liegt die CDU vorn in der Stadt Erfurt, Gera, Suhl, im Eichsfeld, Sommerda, im Weimarer Land und Greiz. In der Stadt Jena führt die FDP, im Altenburger Land die AfD.

Im Altenburger Land deutet sich eine Stichwahl zwischen den Kandidaten der CDU und der AfD an.

19:37 Uhr: CDU vor sonstigen Kandidaten

Erfasst sind Stand 19:35 Uhr 1.675 von 2.541 Stimmbezirken. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,3 Prozent.

CDU: 31,0 Prozent

Sonstige Kandidaten: 22,4 Prozent

AfD: 21,2 Prozent

SPD: 16,1 Prozent

Die Linke: 5,9 Prozent

Grüne 1,9 Prozent

FDP: 1,6 Prozent

19:30 Uhr: Wartburgkreis

Im Wartburgkreis zeichnet sich eine Stichwahl zwischen Michael Brodführer CDU) und Uwe Krell (AfD) ab. Etwa die Hälfte der Stimmen ist ausgezählt und Brodführer liegt mit 42,2 Prozent vor Krell mit 34,8 Prozent. Die beiden dort angetretenen Kandidaten von SPD und Linke, Michael Klostermann (SPD) und Sascha Bilay (Linke) liegen derzeit bei 14 und knapp 9 Prozent.

19:20 Uhr: Suhl, Weimar, Erfurt

Nach der Auszählung von mehr als der Hälfte der Wahlbezirke lagen in den Städten Suhl und Weimar die jeweiligen Amtsinhaber vorn. In Suhl wird wohl der CDU-Kandidat André Knapp gewinnen. Derzeit liegt er bei 82,4 Prozent, Herausforderer Steffen Hartwig (Linke) bei rund 71 Prozent. In Weimar liegt Peter Kleine vorn (parteilos), derzeit sind hier 51 von 81 Wahlkreisen ausgezählt.

In Erfurt liegt Andreas Horn (CDU) mit 27,6 Prozent vorn, gefolgt von Andreas Brausewein (AfD) mit 22,2 Prozent sind Stefan Möller (AfD) mit 18,6 Prozent. Es sind 95 von 210 Stimmbezirke ausgezählt.

Besonderheit im Eichsfeldkreis

Stand 19 Uhr sind in einigen Gemeinden bereits alle Stimmen ausgezählt. Im Eichsfeldkreis, in Frettenrode, gab es keinen Kandidaten – weil der ehrenamtliche Bürgermeister Mike Gunkel nicht wieder antreten wollte. Allerdings wurde er von 71,6 Prozent der Wähler aus den Stimmzettel geschrieben.

Alle Ergebnisse gibt es auf der Landeswahlseite von Thüringen (derzeit etwas überlastet). Landesweit traten 19.000 Kandidaten an. Stand 16 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 48,5 Prozent und damit niedriger als 2019 zur gleichen Zeit.

9. Juni: Europawahl, im September Landtagswahl

Die Kommunalwahl in Thüringen gilt als Auftakt für das Superwahljahr: Am 9. Juni folgt die Europawahl und im September wählt Thüringen den neuen Landtag. Auf das Wahlergebnis am Sonntag werden aber nicht nur die Thüringer schauen. Über den Freistaat hinaus wird man genau darauf schauen, wie die Wahl ausgeht.

Mit Blick auf die bevorstehende Landtagswahl in wenigen Monaten wird die Kommunalwahl ein Stimmungstest betrachtet: Die Umfragen der letzten Monate sehen die AfD um ihren Landesvorsitzenden Björn Höcke mit Abstand als die stärkste Kraft im Land.

Anfang Mai lag AfD Thüringen in einer Umfrage zur Landtagswahl bei 30 Prozent, gefolgt von der CDU mit 20 Prozent. Beobachter schließen daher nicht aus, dass die AfD am kommenden Sonntag auch auf kommunaler Ebene stärkste Kraft im Land werden könnte.