TICKER Bauernproteste 12.1.: Sachsen-Anhalt verbietet unangemeldete Autobahnblockaden, bis 1 Jahr Haft angedroht

Seit dem 8. Januar protestieren Landwirte bundesweit. Lkw-Fahrer, Handwerker, Mittelständler, Forstarbeiter, Jäger, Fischer, Ladeninhaber und selbst Kinder haben sich ihnen angeschlossen oder zeigen ihre Solidarität. Kolonnenfahrten und blockierte Autobahnauffahrten sorgen in verschiedenen Teilen Deutschlands für erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Wo sind die Landwirte heute unterwegs?

Ein Schwerpunkt der Proteste wird Bayern sein, wo in München und Nürnberg zentrale Kundgebungen geplant sind. Große Aktionen gibt es auch in Köln und Kiel. Bisher ist noch bekannt:

Am Freitag ist eine große Lkw-Protestaktion auf der Theresienwiese in München geplant, hier die empfohlenen Anfahrtswege. Aufgerufen hat der Landesverband Bayerischer Transport- und Logistikunternehmen (LBT). Die Kundgebung ist für 11:30 bis 13:30 Uhr geplant.

In Bayern sind weiterhin Kundgebungen und Aktionen in Vilshofen, Penzberg (Sternfahrt) und Straubing angekündigt

Zwei weitere Aktionen geschehen in Hof, die Autobahnzufahrten sollen durch zwei Traktorkonvois (7 Uhr und 11 Uhr) nicht blockiert werden

Sternfahrt nach Nürnberg

Zahlreiche Traktoren werden in der Innenstadt Köln (NRW) erwartet. Dieses Mal führen die Proteste nicht über die Severinsbrücke, die Kundgebung startet im Bereich Eifeltor und fährt ausschließlich auf der linksrheinischen Seite.

Aktionen mit Fahrzeugen sind unter anderem auch in Kleve (NRW, Parkplatz Hochschule Stadtmitte) geplant

Proteste in Enspel (Rheinland-Pfalz)

In Baden-Württemberg treffen sich Landwirte unter anderem in Dürrheim (Baden-Württemberg), Rottenburg am Neckar und Waldshut-Tiengen

Sternfahrt nach Kiel (Schleswig-Holstein), auch Konvois in Neumünster sowie im Kreis Rendsburg-Eckernförde

In Hessen wird in Limburg protestiert

9 Uhr Start der Sternfahrt aus dem nördlichen und südlichen Ried via B44 nach Gernsheim (Hessen)

(Hessen) Sachsen: Autobahnauffahrten in und um Dresden blockiert – A4, A13, A14 (ab 5 Uhr betroffen: Wilsdruff, Siebenlehn, Marsdorf, Radeburg, Thiendorf, Schönborn, Nossen-Ost und Nossen-Nord)

7:49 Uhr: Sachsen-Anhalt verbietet unangemeldete Autobahnblockaden – bis 1 Jahr Haft angedroht

Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt verbietet per Allgemeinverfügung für den 12. Januar 2024 „alle unangemeldeten Versammlungen, die auf Autobahnen stattfinden sowie sämtliche unangemeldeten Blockaden an Anschlussstellen von Autobahnen“, berichtet „Du bist Halle“.

Bei Verstößen drohten bis zu einem Jahr Haft. Im Hintergrund dazu heißt es: „Das Versammlungsgesetz verbietet nicht von Gesetzes wegen die Durchführung unangemeldeter Versammlungen; hierfür bedarf es einer behördlichen Anordnung. Wer trotz des Verbotes als Leiter oder Veranstalter unangemeldete Versammlungen durchführt, begeht nach § 25 VersammlG LSA eine Straftat, die mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft wird. Die Teilnahme an einer verbotswidrigen Versammlung stellt zudem nach § 28 Abs. 1 Nr. 1 VersammlG LSA eine Ordnungswidrigkeit dar.“

Die für morgen angemeldete Blockade ist von dem Verbot nicht betroffen.

7:03 Uhr: Sternfahrt nach Nürnberg

Auf den Wegen nach Nürnberg kommt es heute zu Behinderungen. Ziel ist der Volksfestplatz in Nürnberg. Die Polizei Mittelfranken hat eine Karte über die Strecke veröffentlicht: https://www.tvo.de/share/680106/

Zur Zeit befinden sich die Landwirte mit ihren #Traktoren auf dem Weg zu folgenden Sammelpunkten: ▪️ Nürnberg-Buch Festplatz

▪️ Kalchreuth

▪️ Schwaig

▪️ Unterferrieden

▪️ Roth

▪️ Heilsbronn

▪️ Langenzenn

— Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) January 12, 2024

6:49 Uhr: „Zu viel ist zu viel“

In den sozialen Medien wie X/Twitter werden viele Videos und Bilder aus der Aktionswoche dokumentiert. 200 Landwirte in NRW, Kreis Borken, beleuchteten ihr Motto auf diese Art und Weise:

6:17 Uhr: Linkspartei will Mindestabnahmepreise für Supermarktketten

Angesichts der Bauernproteste schlägt die Linkspartei eine umfassende Agrarreform vor. Das Auskommen der Landwirte solle durch „festgeschriebene Abnahmepreise“ für ihre Erzeugnisse gesichert werden, heißt es im Entwurf für einen Vorstandsbeschluss, über den die „Neue Osnabrücker Zeitung“ (Freitagausgabe) berichtet und der an diesem Freitag verabschiedet werden soll.

Die Supermarktketten müssten gezwungen werden, diese „fairen Mindesterzeugerpreise“ zu zahlen. Auch die Preise für landwirtschaftlich nutzbaren Boden will die Linkspartei deckeln.

„Bauernland gehört nicht in Investorenhand“, heißt es in dem Entwurf. Weiter fordert die Linke öffentliche Investitionen von fünf Milliarden Euro jährlich für den klimagerechten Umbau sowie einen Mindestlohn von 15 Euro in der Landwirtschaft.

Die Bauernproteste seien „ein Aufschrei gegen den Kürzungswahnsinn der Ampel und die jahrzehntelangen Fehlentscheidungen ihrer Vorgängerregierungen in der Landwirtschaft“, sagte Linken-Chef Martin Schirdewan der „NOZ“. Die Regierung müsse in die Landwirtschaft investieren, anstatt die Menschen gegeneinander aufzubringen. „Das wäre sinnvoller als die peinlichen Anbiederungen der Union, wo sich ehemalige Verantwortliche der Bauernkrise symbolisch auf ein Traktor setzen und so tun, als hätten sie mit all dem nichts zu tun“, sagte Schirdewan.

6:00 Uhr: Positive Resonanz

Die Proteste stoßen bei der Bevölkerung auf positive Resonanz. Ein Fahrer innerhalb eines Traktorenkonvois informierte die Epoch Times darüber, dass während seiner fast achtstündigen Fahrt die Menschen nahezu durchweg positiv reagierten, indem sie ihre Zustimmung durch Daumen-hoch bekundeten, winkten oder ihre Handys zückten, um Videos aufzunehmen. Es gab lediglich zwei Ausnahmen, bei denen Passanten ihren Unmut äußerten.

5:40 Uhr: DEHOGA-Aktion „Ohne uns kein Essen“

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) unterstützt die Landwirte in ihrem Protest. DEHOGA-Präsident Guido Zöllick sagt: „Es ist absurd, dass für verpacktes Essen To-Go, den Fertigsalat aus dem Supermarkt oder die Essenslieferung weiterhin 7 Prozent gelten, während das Essen in Restaurants und Cafés seit Beginn dieses Jahres durch 19 Prozent Mehrwertsteuer verteuert wird.“ Und weiter: „Statt Steuerfairness zu schaffen und Essen einheitlich mit 7 Prozent zu besteuern, sind mit der Steuererhöhung tausende Existenzen gefährdet.“

Regional erzeugte Lebensmittel und auch das Essen in der Gastronomie müssten bezahlbar bleiben. „Wir unterstützen den Deutschen Bauernverband bei unserer gemeinsamen Forderung an die Bundesregierung, die Lebensmittelerzeugung und Lebensmittelverarbeitung nicht mit weiteren finanziellen Lasten zu verteuern.“

Ihre Forderung ist: „Dazu gehört auch, die Steuererhöhung auf Essen in Restaurants und Cafés zurückzunehmen und Essen einheitlich mit 7 zu besteuern.“

Alle Branchenverbände vereine ein Ziel, so Angela Inselkammer, Präsidentin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA) Bayern: „Essen muss bezahlbar bleiben. Ohne Bauern kein Essen. Aber auch ohne Wirte kein Essen“.

„Unser Aktionsbündnis eint, dass unsere familiengeführten Betriebe systematisch kaputt gemacht werden. Dabei waren es die klein- und mittelständischen Betriebe, die Deutschland erst groß gemacht und durch alle Krisen geführt haben“, ergänzt der Landesgeschäftsführer des DEHOGA Bayern, Thomas Geppert.

5:10 Uhr: Sonntagsfahrverbot für Lkw aufgehoben

Brandenburg hebt das Sonntagsfahrverbot für Lkw auf. Ziel ist, dass die Versorgung mit Waren nicht ins Stocken kommt.

5:00 Uhr: Linder plant eine Rede auf der Großkundgebung am 15. Januar

Bundesfinanzminister Christian Lindner will sich offenbar den protestierenden Bauern stellen. Er plane einen Redeauftritt bei der Großdemonstration der Landwirte am 15. Januar vor dem Brandenburger Tor, berichtet die „Rheinische Post“ am Donnerstag unter Verweis auf Veranstalterkreise.

Landwirtschaftsverbände und Teile des Transportgewerbes rufen gemeinsam zu einer Großdemonstration mit Kundgebung am Brandenburger Tor auf. Dabei will man die Unzufriedenheit mit den Haushaltsplänen der Bundesregierung zum Ausdruck bringen. Erwartet wird auch die Teilnahme anderer Berufsgruppen.

Der Deutsche Bauernverband fordert auch nach dem von der Ampel gefundenen Kompromiss, die geplanten Kürzungen beim Agrardiesel gänzlich zurückzunehmen.

