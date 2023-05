Unfall während Hochzeitskorso – Ein Toter

Schlimmer Unfall auf der Autobahn 38 in Sachsen-Anhalt – Ein Mann ist ums Leben gekommen, drei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Die Unfallursache ist unklar.

Ein Mann ist bei einem Unfall während eines Hochzeitskorsos auf der Autobahn 38 in Sachsen-Anhalt ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt, sie schwebten aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei in Halle am Sonntag, dem 30. April, mitteilte.

Der Wagen (BMW) kam am Sonntag bei Querfurt aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen die rechte Schutzplanke. Daraufhin überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Liegen.

Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort, berichtete die „Bild“. Das verunglückte Auto wurde bei dem Überschlag völlig zerfetzt. Auch die Leitplanke nahm bei dem Aufprall großen Schaden. Ein Gutachter soll nun die Höhe des Sachschadens feststellen.

Ein 20-jähriger Mann starb noch an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die drei Verletzten wurden mit Rettungshubschraubern beziehungsweise einem Rettungswagen in Kliniken gebracht. Rund sieben Stunden blieb die Autobahn komplett gesperrt. Die Unfallursache war zunächst unklar. Es wurden Ermittlungen aufgenommen. (AFP/mf)