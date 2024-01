Wagenknecht will im Osten regieren

„Wenn wir wirklich eine bessere Politik durchsetzen können, werden wir uns nicht wegducken“, so die Politikerin weiter, die am kommenden Samstag als Vorsitzende der nach ihr benannten Partei kandidieren will.

In Thüringen, Brandenburg und Sachsen liegt die AfD in den Umfragen vorn. Um eine Regierung gegen die AfD zu bilden, könnten die übrigen Parteien auf die Stimmen der Wagenknecht-Partei angewiesen sein. Laut den ersten Umfragen könnte die Partei BSW in den ostdeutschen Bundesländern zweistellige Ergebnisse erzielen. (dts)