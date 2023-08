Weltfrieden-Demo lockt 4.600 Menschen nach Berlin

Ein Wagen der Weltfrieden-Demo in Berlin am 5. August 2023. Foto: Adam Berry/Getty Images

Am Samstag zogen Tausende Menschen durch Berlin. Ihr Motto: „Frieden, Freiheit, Wahrheit, Freude“. Sie wollten ein Zeichen gegen die Kriegspolitik der Bundesregierung setzen.

Wie schon in den Jahren zuvor versammelten sich am ersten Augustwochenende Tausende Menschen zu einer Demokratie- und Friedenskundgebung in Berlin.

Am Nachmittag des 5. August veranstaltete das „Wir sind viele“-Organisationsteam, bestehend aus mehreren bundesweit vernetzten Bürgerinitiativen, einen Demonstrationszug durch die Hauptstadt, der am Brandenburger Tor startete. Mit Flaggen, Plakaten und Fahrzeugen demonstrierten laut der Polizei rund 4.600 Menschen für Frieden und Freiheit, wie „rbb24“ berichtet. Angemeldet waren im Vorfeld 2.000 Menschen.

Berlin 🇩🇪 Anti Nato, Anti Agenda 2030, Anti Govt Lies 🔥 The crowds continue to grow ….🔥 pic.twitter.com/Ukfuxj1Jrz — 𝙍𝙄𝙎𝙀𝙈𝙀𝙇𝘽𝙊𝙐𝙍𝙉𝙀 (@Risemelbourne) August 5, 2023

Beendigung aller Kriege

Eine ihrer Forderungen: die Beendigung aller Kriege und kriegerischen Auseinandersetzungen. Dabei verlangen sie, dass die weltweite Waffenindustrie stillgelegt wird. Viele Menschen sähen in der aktuellen Politik der Bundesregierung eine Verletzung der Grundrechte. Daher ist eine weitere Forderung die Wiederherstellung der Grundrechte.

Obwohl die Corona-Pandemie inzwischen vorbei ist, ist eine weitere Forderung die Aufarbeitung der Corona-Politik. Erst kürzlich entschied etwa der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, dass die Pflicht aus dem Jahr 2020 zu zehntägiger Quarantäne bei Einreise aus Risikogebieten unwirksam sei.

Aufgrund vieler Fälle von Impfnebenwirkungen forderten die Demonstranten zudem einen sofortigen Stopp aller weiteren COVID-Impfungen.

Ebenso verlangt die Bewegung freie und unabhängige Medien und Wissenschaft ohne Zensur. Da auch Bargeld ein Thema aktueller Debatten ist, fordern die Demonstranten, dieses zu erhalten.

Nach dem Umzug fanden sich die Teilnehmer wieder am Brandenburger Tor ein, wo auf einer Kundgebung mehrere Redner ans Mikrofon kamen. Mit dabei waren unter anderem Ken Jebsen, Michael Ballweg und Heiko Schöning.

Kleiner Gegenprotest

Parallel dazu protestierten rund 50 Anhänger der „Antifaschistischen Aktion“ und „Omas gegen Rechts“ gegen die Unterstützer der Weltfrieden-Demo. Die Polizei sorgte für die Distanzierung der Gruppierungen. Laut Polizeiangaben verlief alles friedlich.

Ein rund 22-minütiges Video zeigt den fast kompletten Demonstrationszug am Potsdamer Platz.