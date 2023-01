Drei Jahre Corona-Krise in Deutschland

In den vergangenen drei Jahren wurden in Deutschland knapp 38 Millionen Infektionen und fast 164.000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Bis heute eine gesellschaftliche Zerreißprobe. Zeit für eine kleine Rückschau.

Rund drei Jahre befindet sich Deutschland im Würgegriff der Corona-Krise. Zum Jahreswechsel 2019/20 waren erste Bilder aus China aufgetaucht, die eine neuartige Atemwegserkrankung vermuten ließen. Würde der am 7. Januar als „neuartiges Coronavirus“ (SARS-CoV-2) bezeichnete Auslöser auch nach Deutschland überschwappen? Was könnte da auf uns zukommen? Was könnte für Abhilfe sorg…

