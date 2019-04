„Rassismus“: May-Kritiker teilt Bundestagsrede von Alice Weidel und wird heftig kritisiert

Der britische Abgeordnete Jacob Rees-Mogg postete die Bundestagsrede von AfD-Chefin Alice Weidel zum Brexit auf Twitter und erntet dafür scharfe Kritik. Der Inhalt der Rede ist aus Sicht des konservativen Politikers von „großer Bedeutung, weil sie die deutsche Sicht des Brexit zeigt“.

Rees-Moggs Parlamentskollege David Lammy von der Labour-Partei sieht das anders. Auf Twitter schreibt er empört: „Jacob Rees-Mogg unterstützt offen Deutschlands rassistische Partei.“

Auch der Journalist und Historiker Mike Stuchbery äußert sich auf Twitter kritisch zum Post: „Zitieren Sie dieselbe AfD, die bei den letzten Wahlen mit Plakaten ein ‚islamfreies‘ Bayern forderte?“

Den Vorwurf mit seinem Post die AfD zu unterstützen, weißt Jacob Rees-Mogg zurück. „Ich glaube nicht, dass das Teilen von Nachrichten auf Twitter automatisch das fördert, wofür diese Personen stehen“, kommentiert der Abgeordnete gegenüber „LBC Radio“ die Anschuldigungen des Parteikollegen.

Die Rede richte sich laut Rees-Mogg an die Deutschen. Die deutschen Steuerzahler müssten für den Brexit bezahlen und dafür, dass sich Angela Merkel – auf ihre Kosten – Frankreich anschließe. „Ich denke, es ist wichtig, dass die Menschen wissen, dass dies eine politische Sichtweise in Deutschland ist“, betont der Politiker.

The AfD leader asks „Is it any wonder the British see bad faith behind every manoeuvre from Brussels?“ https://t.co/hc7wtyLkiA

— Jacob Rees-Mogg (@Jacob_Rees_Mogg) 31. März 2019