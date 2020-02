Europa Griechenland quartiert neue Migranten in geschlossene Lager ein

Griechenland will die Handhabung der Migrantenfrage straffen und besser organisieren. Deshalb kommen Neuankömmlinge ohne Einreisegenehmigung jetzt in geschlossene Lager, in denen möglichst viele Fragen vorab geklärt werden sollen.