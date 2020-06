Italienischer Klinik-Chef nennt Corona „klinisch nicht mehr existent“ – WHO weist Aussage zurück

Die Weltgesundheitsorganisation weist die Äußerung eines italienischen Arztes zurück, wonach das SARS-CoV-2 in Italien nicht mehr existiere.

Mit einer scharfen Warnung hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Äußerung eines italienischen Arztes zurückgewiesen, wonach SARS-CoV-2 in Italien nicht mehr existiere. „Wir müssen ganz besonders vorsichtig sein, nicht den Eindruck zu vermitteln, dass das Virus von sich aus plötzlich beschlossen hat, weniger krank zu machen“, sagte der WHO-Experte Michael Ryan am Montag in einer virtuellen Pressekonferenz in Genf. „Das ist überhaupt nicht der Fall.“

Der italienische Arzt Alberto Zangrillo, Direktor des San Raffaele-Krankenhauses in Mailand, hatte am Sonntag in einem Interview mit dem italienischen Fernsehsender RAI gesagt, „in Wirklichkeit existiert das Virus in Italien klinisch nicht mehr“. „Die in den vergangenen zehn Tagen entnommenen Abstriche haben gezeigt, das die Viruslast quantitativ im Vergleich zu der vor ein oder zwei Monaten absolut unendlich klein ist“, sagte er und fügte hinzu, es sei an der „Zeit, dieses Land nicht mehr zu terrorisieren“.

Noch vor einem Monat behaupteten Epidemiologen, Italien würde Anfang Juni eine neue Epidemiewelle drohen. Das ist lächerlich“, sagt Zangrillo.

33.500 Corona-Tote in drei Monaten

An dem neuartigen Coronavirus sind in Italien binnen drei Monaten fast 33.500 Menschen gestorben. Nachdem das Virus Ende 2019 zunächst in China aufgetaucht war, wurde Italien zeitweise zum Zentrum der Pandemie in Europa. Die meisten Fälle gab es im Norden des Landes und dort vor allem in der Lombardei, deren Hauptstadt Mailand ist.

Zangrillo beschuldigte die italienische Regierung, sich von Virologen beraten zu lassen, die das Land lahmgelegt und die Italiener terrorisiert hätten. „Wir wollen die Patienten behandeln, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass Italien zu einem normalen Leben zurückfindet. Italien ist in der Lage, heute schon ein normales Leben zu führen“, zitiert die „Kleine Zeitung“ Zangrillo.

Mit seinen Äußerungen löste Zangrillo, der als Hausarzt von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi bekannt wurde, in Italien eine heftige Debatte aus. „Während wir auf wissenschaftliche Beweise warten, die die These vom Verschwinden des Virus stützen, fordere ich diejenigen, die von dieser These überzeugt sind, auf, keine Verwirrung unter den Italienern zu stiften“, erklärte Gesundheitsstaatssekretärin Sandra Zampa.

Locatelli: Zahl der Neuinfektionen schwanke zwischen 300 und 500 pro Tag

Der Chef des Nationalen Gesundheitsrates, Franco Locatelli, sagte, es reiche schon ein Blick auf die Zahl der täglichen Neuinfektionen „um festzustellen, dass das neuartige Coronavirus in Italien weiter umgeht“. Zuletzt schwankte die Zahl der Neuinfektionen zwischen 300 und 500 pro Tag.

Am Montag registrierte der italienische Zivilschutz eine Reihe von ermutigenden Zahlen: Es gab nur 178 Neuinfektionen binnen eines Tages, die Zahl der Corona-Todesfälle war mit 60 ebenfalls rückläufig. 424 Covid-19-Patienten lagen noch auf der Intensivstation. Auch diese Zahl ging somit weiter zurück. (afp)

