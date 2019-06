CSU-Chef Söder fordert Klage gegen Fahrverbote auf Tiroler Landstraßen

Im Transitstreit mit Tirol hat der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder eine Klage gegen das Vorgehen des Nachbarlands gefordert. „Das Verhalten von Tirol ist diskriminierend und europarechtswidrig“, sagte Söder dem „Münchner Merkur“ vom Samstag.

Mit den Fahrverboten für den Ausweichverkehr auf Landesstraßen rund um Innsbruck werde die Reisefreiheit in der EU massiv erschwert. „Der Bund muss jetzt reagieren und gegen so ein Verhalten in Europa Klage einreichen“, sagte Söder.

In Tirol sollen an allen Wochenenden bis Mitte September Landstraßen für „Navi-Ausweicher“ gesperrt werden, die so Staus auf den Autobahnen umfahren oder die Mautgebühr umgehen wollen. Das Verbot gilt laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA für die Ausfahrten zwischen Hall und Zirl auf der Inntalautobahn (A12) sowie bei Patsch und bei Gries am Brenner auf der Brennerautobahn (A13).

Gültigkeit: Jeden Samstag ab 7 Uhr bis Sonntag 9 Uhr

Die alte Brennerstraße ist von dem Verbot nicht betroffen. Nicht betroffen sind zudem Autofahrer, die direkt nach Innsbruck oder in die umliegenden Dörfer wollen.

Erstmals wurde das Verbot am vergangenen Donnerstag getestet. Seit diesem Wochenende gilt es nun stets von Samstag um 07.00 Uhr bis Sonntag um 19.00 Uhr. Nach Angaben des Tiroler Regierungschefs Günther Platter (ÖVP) soll der Ausweichverkehr auch mit Hilfe der Navigationsgeräte unterbunden werden.

Die Fahrverbote wurden laut dem Leiter der Tiroler Verkehrspolizei, Markus Widmann, den Navi-Anbietern übermittelt, damit die gesperrten Straßen nicht mehr als Ausweichrouten angezeigt würden. Zudem wurden Polizeikontrollen eingerichtet.

Auf Klage Österreichs hin hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) am vergangenen Dienstag die Pläne von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gekippt, eine Pkw-Maut auf deutschen Autobahnen einzuführen, die indirekt nur ausländische Autofahrer getroffen hätte – deutsche Fahrzeughalter sollten bei Einführung der Maut bei der Kfz-Steuer entlastet werden. Dies werteten die Luxemburger Richter als Diskriminierung ausländischer Autofahrer. (afp)