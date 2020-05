EU-Kommissarin will „fairen Wettbewerb“ in EU durch Stützung zu schwacher Marktteilnehmer

Unterschiedliche Voraussetzungen von Firmen im EU-Raum machen der EU-Kommissarin für Regionales Sorgen. Sie befürchtet, dass Firmen aus wirtschaftlich starken EU-Ländern dank besserer Kapitalausstattung, Firmen aus Staaten mit schon länger negativer Wirtschaftsentwicklung schlucken oder übervorteilen könnten. Die Auswirkungen normaler marktwirtschaftlicher Mechanismen müssten durch die EU verhindert werden.

Die für Regionalhilfen zuständige EU-Kommissarin Elisa Ferreira hat vor einem wirtschaftlichen Auseinanderdriften der EU-Mitgliedstaaten gewarnt. Durch unterschiedliche Haushaltsspielräume gebe es bei den derzeit vergebenen nationalen Staatshilfen „eine Situation völliger Unausgewogenheit“, sagte die Portugiesin vor Journalisten. Dies bringe den Wettbewerb auf dem Binnenmarkt in Gefahr und drohe, die wirtschaftliche Erholung in ganz Europa zu bremsen.

Von den fast zwei Billionen Euro durch Brüssel in der Corona-Krise genehmigten nationalen Staatshilfen entfalle die Hälfte auf Deutschland und seine Unternehmen, sagte Ferreira. „Wenn diese Unternehmen in Wettbewerb auf dem Binnenmarkt treten, haben sie einen riesigen Vorteil gegenüber den anderen.“ Sie könnten „alle anderen aufkaufen, weil diese sehr schwach geworden oder in Konkurs gegangen sind“.

„Fairer Wettbewerb“ durch Stützung nicht wettbewerbsfähiger Firmen und Staaten

Ziel des geplanten Konjunkturprogramms der EU-Kommission müsse es deshalb auch sein, „dass faire Wettbewerbsbedingungen wieder hergestellt werden“, sagte die für Kohäsion zuständige Kommissarin. „Wir brauchen einen großen Markt, der vollständig funktioniert, um den Aufschwung zu ermöglichen. Wenn die Hälfte der Union in der Rezession ist, ist das gefährlich. Der Binnenmarkt kann dann nicht funktionieren, der Euro kann nicht funktionieren.“

Die Portugiesin warnte auch die Gruppe der „sparsamen Vier“ aus Österreich, den Niederlanden, Dänemark und Schweden davor, die Lage zu unterschätzen. Die Hälfte ihrer Exporte gingen auf den EU-Markt. „Dessen muss man sich bewusst sein.“

Fondspläne von Macron und Merkel

Die vier Länder lehnen Pläne ab, stark von der Corona-Krise getroffene Mitgliedstaaten wie Italien oder Spanien nicht durch Kredite, sondern durch direkte Zuschüsse zu unterstützen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Dies sieht ein Plan vor, den Deutschland und Frankreich am Montag vorgestellt hatten. Das Volumen dafür soll bei 500 Milliarden Euro liegen.

Die EU-Kommission will ihren eigenen Vorschlag am Mittwoch kommender Woche vorstellen. Sie strebt bei ihrem „Wiederaufbauinstrument“ ein höheres Volumen von mindestens einer Billion Euro an und setzt dabei auf eine Mischung aus Zuschüssen und Krediten. (afp/al)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wenn der Staat eine aktive Rolle in der Wirtschaft spielt, hat jede Aktion einen Dominoeffekt auf den Markt. Neue Richtlinien und Gesetze können ganze Branchen verändern und viele Unternehmen und Investoren von den Entscheidungen der Regierung abhängig machen. Der Staat, der traditionell nur Gesetze verabschiedete und durchsetzte, ist dadurch ein führender Akteur in der Wirtschaft geworden.

Der Staat ist wie ein Schiedsrichter, der bei einem Fußballspiel auch noch zum Spieler wird: Er kontrolliert und reguliert das Kapital in einer Wirtschaft, die früher privat war und ersetzt damit die „unsichtbare Hand“ durch die „sichtbare Hand“.

Es gibt mindestens zwei Hauptfolgen der umfangreichen staatlichen Eingriffe. Erstens erweitert sich die Macht des Staates hinsichtlich seiner Rolle und seines Umfangs. Regierungsbeamte entwickeln zunehmend Überheblichkeit hinsichtlich ihrer Fähigkeit, in die Wirtschaft einzugreifen und den Staat die Rolle des Retters spielen zu lassen. Auch nach der Bewältigung einer Krise behält die Regierung für gewöhnlich ihre erweiterten Befugnisse und Funktionen bei – wie im Kapitel 9 des Buches „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ analysiert wird.



Zweitens führt der Interventionismus zu mehr Abhängigkeit von der Regierung. Wenn die Menschen auf Herausforderungen stoßen oder wenn der freie Markt nicht die Vorteile bieten kann, die sie sich wünschen, werden sie sich für mehr staatliche Eingriffe einsetzen, um ihre Forderungen erfüllt zu bekommen.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]