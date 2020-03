Griechischer Wasserpolizist über riskantes Manöver der Türkei: „Die wollten uns rammen“

Die Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei in der östlichen Ägäis nehmen zu. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Küstenwache seines Landes laut Staatsmedien angewiesen, Boote mit Migranten in der Ägäis zu stoppen.

Ein auf Lesbos stationierter griechischer Wasserpolizist sagte laut „Welt“ gegenüber „dpa“: „Die wollten uns rammen.“

Sprecher vom Auswärtigem Amt und vom Innenressort verwiesen auf die schwierige Lage, in der sich Griechenland wegen des Versuchs tausender Menschen befinde, von der Türkei aus die Grenzbarrieren zu überwinden. Deutliche Kritik gab es dabei erneut am Vorgehen der Türkei. Seibert wies darauf hin, dass der türkische Präsident die Menschen durch seine einseitige Grenzöffnung und die Transporte zur Grenze „in eine Sackgasse geschickt hat“.

Vergangene Woche hatte Erdogan nach der Eskalation der Lage in der nordsyrischen Provinz Idlib die Grenzen zur EU geöffnet. Dies sorgte für einen starken Flüchtlingsandrang an der türkisch-griechischen Grenze und führte zu neuen Spannungen zwischen Ankara und Brüssel. Am Montag wird Erdogan zu Gesprächen in Brüssel erwartet. (afp/sua)