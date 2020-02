Welt Libyen: Konfliktparteien sagen Teilnahme an politischen Gesprächen in Genf vorerst ab

Bevor die Konfliktparteien in Libyen politische Verhandlungen, unter Schirmherrschaft der UNO, miteinander aufnehmen, wollen sie die militärischen Aspekte klären. Beide Seiten sagten unabhängig voneinander ihre Teilnahme an den Gesprächen in Genf ab.