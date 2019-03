Experte der US-Grenzpatrouille: Grenzkrise ist „absolut ein nationaler Notstand“

An der US-mexikanischen Grenze gebe es „einen absoluten nationalen Notstand“, sagte Mark Morgan am 21. März im nationalen Fernsehen. Mark Morgan ist ein ehemaliger FBI-Beamter und war Chef der Grenzschutzpolizei der Obama-Regierung, der 2017 von der Trump-Regierung entlassen wurde.

An der Grenze gebe es einen unbestreitbaren Krisenzustand, sagte er in der Sendung „Mornings with Maria“ von Fox Business. „Worüber wir gerade sprechen, ist Teil des kontinuierlichen Fangens und Freilassens. Es ist ein bisschen anders als früher“, so Morgan, der den Großteil des Jahres 2016 als Chef der Grenzpatrouille diente.

Er erklärte, dass zuvor jeder, der von Grenzschutzbeamten gefangen worden war, an ICE übergeben wurde. Dieses ließ ihn dann gemäß der Einwanderungspolitik frei Aber jetzt geschehe dies nicht mehr wegen der Überbelegung von Grenzschutz- und ICE-Haftanstalten.

Diese Woche hat die Grenzpatrouille 250 Migranten entlassen und es wird erwartet, dass Hunderte mehr wegen eines Zustroms mittelamerikanischer Familien entlassen werden müssen. Dieser Ansturm führe zu einer Überbelegung der Einwanderungseinrichtungen, berichtete die Los Angeles Times.

Homeland Security Minister Kirstjen Nielsen warnte die Mitglieder des Repräsentantenhauses Anfang des Monats, dass

„Im Februar sahen wir einen 30-prozentigen Anstieg gegenüber dem Vormonat, die Mitarbeiter nahmen fast 75.000 Migranten fest oder stießen auf sie“, sagte Nielsen dem House Committee on Homeland Security.

Morgan, der auch ein früherer FBI-Agent war, denkt, dass Schlupflöcher im Asylrecht und die Anreize, in den Vereinigten Staaten zu sein, im Allgemeinen für das Ausmaß der Krise verantwortlich sind.

„Die Erkenntnisse werden Ihnen zeigen, dass sie nicht vor Gewalt und Verfolgung fliehen, wie viele der Argumente lauten“, sagte er. „Tatsächlich sind die Gewalttaten in Guatemala, [und in] allen mittelamerikanischen Ländern, insgesamt sehr rückläufig.“

Er fuhr fort:

Um die Krise zu bewältigen, sollten die Asylgesetze so geändert werden, sagte der ehemalige Grenzpolizeichef. Demnach sollte jeder, der in den Vereinigten Staaten Asyl beantragen möchte, verpflichtet werden, seinen Antrag in Mexiko oder seinem Herkunftsland zu stellen.

Präsident Donald Trump erklärte am 15. Februar einen nationalen Notstand im Zusammenhang mit der Krise an der südwestlichen Grenze und begründete ihn mit dem Zustrom von illegalen Einwanderern, Drogen und Waffen in die Vereinigten Staaten.

Der Präsident hatte zuvor versprochen, seine rechtlichen nationalen Notfallbefugnisse zu nutzen, wenn der Kongress es versäumte, 5,7 Milliarden Dollar für den Bau von Grenzsperren bereitzustellen, wie vom Heimatschutz-Ministerium gefordert.

Seine Erklärung hatte den Transfer von 3,6 Milliarden Dollar aus dem Militärbauhaushalt in den Grenzausbau ermöglicht. Der Präsident ordnete auch die Umschichtung von zusätzlichen 3,1 Milliarden Dollar an, für die keine Erklärung eines nationalen Notstandes erforderlich war.

Hans A. von Spakovsky, ein leitender Rechtswissenschaftler der Heritage Foundation, schrieb am 25. Februar, dass Trump „erst dann gehandelt hat, nachdem der Kongress sich geweigert hatte, seine Pflicht zum Schutz des Landes zu erfüllen und die notwendigen Ressourcen zur Sicherung der Grenze bereitzustellen“.

Jeder, der glaubt, dass dies keine echte Krise ist, ignoriert die Realität. Es nähert sich dem, was viele für eine ungehinderte Invasion halten: Tausende von illegalen Einwanderern, gefährlichen Kriminellen, Drogenschmugglern und Sex-Sklaven-Händlern, die jeden Tag die Grenze überschreiten“, schrieb Spakovsky in seinem Artikel .

Am 14. März stimmte der US-Senat mit 59-41 Stimmen über eine Resolution zur Beendigung der Notstandserklärung von Trump ab, in der sich 12 Republikaner den Demokraten angeschlossen, um die Maßnahme zu verabschieden. Der gleiche Beschluss wurde bereits am 26. Februar im Repräsentantenhaus gefasst.

Als Reaktion auf die Resolution erteilte Trump am 15. März das erste Veto seiner Präsidentschaft, um die Resolution des Kongresses außer Kraft zu setzen. Er machte die Ankündigung im Oval Office, umgeben von Strafverfolgungsbeamten und Müttern von Menschen, die von illegalen Einwanderern getötet wurden.

Der US-Präsident nannte die Kongressresolution „rücksichtslos“ und „gefährlich“.

„Die Leute hassen das Wort Invasion, aber das ist, was es ist,“ sagte der Präsident und fügte hinzu, dass es „keinen Platz mehr gibt, um alle Menschen, die wir gefangen nehmen, festzuhalten“.

Mark Morgan, a former Border Patrol chief in the @BarackObama administration who was removed by President @realDonaldTrump, joined the experts supporting a #BorderWall.

Morgan said that border walls “absolutely work.” „The president is right.“https://t.co/MMun7BPv1A

— NTDNews (@news_ntd) 8. Januar 2019