Sudan: Aufruf zur landesweite Kampagne des „zivilen Ungehorsam“

Die Protestbewegung im Sudan hat im Konflikt mit dem Militärrat ab Sonntag zu einem landesweiten „zivilen Ungehorsam“ aufgerufen.

„Die Bewegung des zivilen Ungehorsams wird am Sonntag beginnen und erst dann enden, wenn eine zivile Regierung selbst im Staatsfernsehen ankündigt, dass sie an der Macht ist“, erklärte der Berufsverband SPA, der die Proteste in dem Land anführt am Samstag.

Im Sudan kamen inzwischen über 100 Menschen durch das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte ums Leben, mehr als 300 wurden verletzt.

Sudanesische Protestführer drohten bereits im Mai, eine landesweite Kampagne des zivilen Ungehorsams zu starten, nachdem sie den Militärherrschern des Landes vorgeworfen hatten, die Machtübergabe an eine zivile Regierung zu verzögern.

„Wir sehen keinen Weg zurück zu Verhandlungen“ erklärt die Opposition