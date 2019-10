Telepolis: Frankreich und Großbritannien ziehen ihre Truppen ebenfalls aus Syrien zurück

Wie aus einem Artikel der „Telepolis“ vom 14. Oktober hervorgeht, verkündete der Elysée-Palast am Sonntag den Rückzug seiner Truppen aus Nordsyrien. Wie es hieß geht es dabei um die Sicherheit der Truppen und Hilfsorganisationen im Nordosten Syriens.

„Französische und britische Truppen, die die US-Streitkräfte in Syrien unterstützt haben, werden erwartungsgemäß zusammen mit den US-Soldaten abziehen, was einen kompletten Rückzug der westlichen Verbündeten bedeutet, die gegen den ‚Islamischen Staat‘ gekämpft haben“, so das Wall Street Journal unter Berufung auf ungenannte US-Vertreter.

Die Präsenz französischer Truppen im Nordosten Syriens war kaum bekannt und auch über die Truppenstärke wurden nie genauere Angaben gegenüber der Öffentlichkeit gemacht.

Vermittlungsversuche der Franzosen zwischen der Türkei und den Kurden der YPG lehnte der türkische Präsident Erdogan ab. O-Ton Erdogan:

Wir brauchen keine Mediation. Seit wann will sich die Türkei mit einer terroristischen Organisation an einen Tisch setzen? Wie kommen Sie auf diese Idee?“

Da es offensichtlich weder die französischen noch die britischen Truppen auf eine Konfrontation mit den türkischen Truppen ankommen lassen wollen, die ebenfalls der NATO angehören, ziehen diese nun ab. (al)