Trump spendet sein Präsidentengehalt ans Heimatministerium

Wie der US-Präsident Donald Trump am 18. März auf Twitter bekannt gab, spendet er sein Präsidentengehalt von jährlich 400.000 Dollar an unterschiedliche Institutionen. Das Gehalt von diesem Quartal soll der Homeland Security zur Verfügung gestellt werden.

While the press doesn’t like writing about it, nor do I need them to, I donate my yearly Presidential salary of $400,000.00 to different agencies throughout the year, this to Homeland Security. If I didn’t do it there would be hell to pay from the FAKE NEWS MEDIA! pic.twitter.com/xqIGUOwh4x

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. März 2019