Trump zu Gipfel mit Kim in Hanoi eingetroffen

Nach dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un ist auch US-Präsident Donald Trump anlässlich ihres zweiten gemeinsamen Gipfels in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi angekommen. Die Air Force One landete am Dienstagabend (Ortszeit) am Nội Bài International Airport. Kim war bereits am Nachmittag mit einer Wagenkolonne eingetroffen, nachdem er zuvor mehrere Tage mit einem gepanzerten Sonderzug von Pjöngjang bis in den vietnamesischen Grenzort Dong Dang gefahren war, wo die Reise mit einer Limousine fortgesetzt wurde.

Der zweitägige Gipfel soll am Mittwoch und Donnerstag stattfinden. Ein genauer Zeitplan wurde noch nicht veröffentlicht. Voraussichtlich wollen Trump und Kim ihre Verhandlungen am Mittwochabend (Ortszeit) mit einem Abendessen starten. Der erste Trump-Kim-Gipfel hatte im Juni 2018 in Singapur stattgefunden. Danach hatten beide Seiten betonte Harmonie ausgestrahlt. Dass es überhaupt zu so einem Treffen kam, galt schon als Sensation. Nordkorea beteuerte die Bereitschaft zur Abrüstung von Atomwaffen, besteht seitdem aber auch auf Zugeständnissen. (dts)