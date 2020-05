US-Gesundheitsminister wirft WHO in Corona-Krise Versagen vor – Aufnahme Taiwans vertagt

Die WHO hat auf Druck der chinesischen Kommunisten bei ihrer Aufgabe Transparenz und ausreichende Informationen zu beschaffen versagt, so der Vorwurf von US-Gesundheitsminister Alex Azar. US-Außenminister Pompeo verurteilte den Ausschluß Taiwans von der WHO, das als eine der wenigen Nationen die Corona-Krise schnell in den Griff bekommen hat.

Die USA haben erneut schwere Vorwürfe gegen die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erhoben. Einer der „wichtigsten Gründe, warum dieser Ausbruch außer Kontrolle geriet“ sei gewesen, dass die WHO dabei versagt habe, „die Informationen zu besorgen, die die Welt brauchte“, sagte US-Gesundheitsminister Alex Azar am Montag in einer Videoansprache bei der virtuellen Jahrestagung der WHO-Mitgliedstaaten. Dieses „Versagen“ habe „viele Leben gekostet“.

„In einem offensichtlichen Versuch, diesen Ausbruch zu vertuschen, hat sich mindestens ein Mitgliedstaat über seine Transparenzverpflichtungen lustig gemacht – mit enormen Folgekosten für die ganze Welt“, sagte Azar in Anspielung auf China. Die WHO habe bei ihrer „Kernaufgabe versagt“, Informationen zu beschaffen und für Transparenz zu sorgen. Dies dürfe „nie wieder geschehen“ – die Länder bräuchten „gerade jetzt eine effektiver handelnde“ WHO.

Einseitigkeit zugunsten Chinas

Die US-Regierung streitet seit Wochen sowohl mit China als auch mit der Weltgesundheitsorganisation über den Umgang mit der Corona-Pandemie. US-Präsident Donald Trump hatte der WHO „Missmanagement“ in der Corona-Krise und Einseitigkeit zugunsten Chinas vorgeworfen und die Zahlungen an die UN-Organisation eingestellt.

Derweil verurteilte US-Außenminister Mike Pompeo den Ausschluss Taiwans von der Jahrestagung. Auf Druck Chinas habe WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus Taiwan nicht zu der Tagung eingeladen, erkärte Pompeo in Washington. Die „mangelnde Unabhängigkeit“ des WHO-Generaldirektors beraube die Gesundheitsbehörde „der renommierten wissenschaftlichen Expertise Taiwans im Bereich der pandemischen Krankheiten und schadet der Glaubwürdigkeit und dem Erfolg der WHO zu einem Zeitpunkt, da die Welt sie am meisten braucht“, erklärte Pompeo.

China blockiert mit seinem Einfluß die Aufnahme Taiwans

Die WHO-Mitgliedstaaten beschlossen bei der Jahrestagung, die Diskussion über die Verleihung des Mitgliedstatus an Taiwan zu vertagen. China sieht Taiwan als abtrünnige Provinz an, die wieder mit der Volksrepublik vereinigt werden soll – notfalls auch mit Gewalt. International ist Taiwan zunehmend isoliert, nur noch 15 Länder pflegen diplomatische Beziehungen mit Taipeh. (afp/al)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Viele bezeichnen ihr berufliches oder soziales Umfeld metaphorisch als „Schlachtfeld“ – doch für die KP China bedeutet es Krieg im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Partei, die die Regierung Chinas stellt, vertritt den Grundgedanken der „uneingeschränkten Kriegsführung“: „Einfach ausgedrückt, Schwarzkopf [Oberbefehlshaber der multinationalen Streitkräfte des Golfkriegs] + Soros + Morris [Schöpfer des Morris-Wurm-Computervirus] + bin Laden? Das ist unsere wahre Karte, die wir ausspielen“, so zwei chinesische Oberste, die „Erfinder“ der „Uneingeschränkten Kriegsführung“.

Der Schlüsselpunkt dazu sind nicht unbedingt die unter Waffen stehenden Streitkräfte, sondern die „Generalisierung von Krieg“ für jeden chinesischen Landesbürger. „Uneingeschränkte Kriegsführung“ meint, dass „alle Waffen und Technologien nach Belieben eingesetzt werden können; was bedeutet, dass alle Grenzen zwischen Krieg und Frieden, zwischen militärischer Welt und ziviler Welt aufgebrochen werden.“

Es werden Methoden verwendet, die sich über Nationen hinweg erstrecken und verschiedene Bereiche benutzen. Finanzmärkte, der Handel, die Medien, internationales Recht, der Weltraum und viele mehr sind potenzielle Schlachtfelder. Zu den Mitteln des Kampfes gehören das Hacken von IT-Systemen, Terrorismus, biochemische Kriegsführung, ökologische Kriegsführung, atomare Kriegsführung, elektronische Kriegsführung, die Verbreitung von Drogen, Geheim- und Nachrichtendienste, Schmuggel, psychologische Kriegsführung, Ideologie, Sanktionen und so weiter. Darum geht es im 18. Kapitel dieses Buches.



Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]