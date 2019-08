Wahlkampf USA: Milliardär George Soros startet Super-Spendenaktion für Demokraten

Der Milliardär und Wahlkampffinanzierer George Soros startet einen Super-PAC vor der Wahl 2020 und hat, verglichen mit jedem anderen Superspender, mit 5,1 Millionen US-Dollar bereits den bislang größten Beitrag in diesem Wahlzyklus geleistet. (Ein Political Action Committee (PAC) ist eine Organisation, die Geld für den Wahlkampf von Kandidaten sammelt, die sich um ein politisches Amt bewerben, oder für eine Sache, die sie unterstützt.)

Soros steuerte der neuen Gruppe Democracy PAC 5,1 Millionen US-Dollar bei, wie aus den bei der Federal Election Commission eingereichten Unterlagen hervorgeht .

Super-PACs, die offiziell als „Ausschüsse nur für unabhängige Ausgaben“ bezeichnet werden, dürfen keine Beiträge an bestimmte Parteien oder Kandidaten leisten. Sie können jedoch Initiativen unabhängig von Kampagnen unterstützen, indem sie sich an unbegrenzten politischen Ausgaben beteiligen.

Laut Politico war Soros einer der größten Spender der Demokratischen Partei bei den letzten Präsidentschaftswahlen. Die Kandidaten der Partei erhielten finanzielle Unterstützung aus Soros-Quellen in Höhe von über 20 Millionen US-Dollar. Gegenüber der entsprechenden Phase in der Wahlsaison 2016 hat Soros im Zyklus 2020 seinen Spendenbetrag bereits verdoppelt.

Eine Person, die mit Democracy PAC vertraut ist, sagte Politico, dass auch Soros‘ Familienmitglieder die Initiative mit ihrem Geld unterstützen könnten. Soros Sohn Alexander Soros hat in den letzten Jahren zunehmend die Rolle eines demokratischen Superspenders übernommen.

The Hill berichtete, dass Soros nicht plant, mit Democracy PAC eine unabhängige politische Gruppe zu gründen, sondern beabsichtigt, Gelder an andere Organisationen weiterzuleiten.

„Er hat im Gegensatz zu Tom Steyer oder [Michael] Bloomberg Dinge wie Senatsmehrheit und Prioritäten USA sowie EMILYs Liste und geplante Elternschaft finanziert und geht davon aus, dass er dies auch weiterhin tun wird“, sagte eine Person, die mit Democracy PAC vertraut ist, gegenüber Politico.

Soros hat 2020 noch keinen Präsidentschaftskandidaten gebilligt.

Soros war an der Finanzierung der Bemühungen der Demokraten beteiligt, die Bundesstaaten Georgia, Arizona und Florida bei den jüngsten Zwischenwahlen in demokratische Staaten umzuwandeln. Dies berichtete die Epoch Times zuvor und stellte fest, dass die Strategie, die republikanischen „roten Staaten“ in demokratisches Blau umzuwandeln, in seinen Dokumenten der Open Society Foundations dargelegt ist.

Laut einem Weißbuch mit dem Titel „ Strategie für die US-Programme 2015–2018 “ hat die progressive Organisation 2015 damit begonnen, Aktivistenoperationen in Arizona und Georgia zu finanzieren, mit dem Ziel, das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2020 zu beeinflussen.

„Ab 2015 sollen die US-Programme mit anfänglichen Investitionen nationale Auswirkungen haben, und zwar bis 2020, und zwar durch gezielte Arbeit in einer kleinen Anzahl von Staaten. Staaten wie Arizona, Georgia oder North Carolina verändern sich demografisch schnell und gewinnen an politischer Bedeutung “, heißt es in dem Dokument.

Bekannt als das 2020-Projekt, zielen die Finanzierungsbemühungen der Open Society darauf ab, „die Fähigkeit von Organisationen auf Gemeindeebene zu stärken und das politische Engagement während des gesamten Jahres und nicht nur im Zusammenhang mit Wahlen zu katalysieren“. Zudem beinhalten sie eine Koordinierung „mit unserem Anker und den zentralen Stipendiaten“, der demokratischen Bündnispartner und anderer Spender sowie Führungspersönlichkeiten von „Geplante Elternschaft“, „Fortschrittliche Arbeit“ und andere Verbündete.

Laut William Patrick von der Epoch Times ist „Democracy Alliance ein Kollektiv wohlhabender linker und linksgerichteter politischer Spender mit Soros als Mittelpunkt. Es unterstützt eine weitläufige Infrastruktur von Aktivisten mit sogenanntem Dunklem Geld, das die Identität von Spendern verbirgt, und verlangt von seinen Stipendiaten Geheimhaltungsvereinbarungen zu unterzeichnen. “

Laut früheren Berichten waren Soros, Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und der frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg drei von Dutzenden von Milliardären, die vor den Zwischenwahlen des vergangenen Jahres Millionen Dollar in Wahlkampagnen gesteckt haben.

Eine Analyse der staatlichen Aufzeichnungen durch das Center of Public Integrity ergab, inwieweit einige politische Elite-Akteure bestimmte Initiativen verabschieden möchten.

Die Gruppe stellte fest, dass 25 amerikanische Milliardäre einige Wochen vor den Zwischenwahlen mehr als 70,7 Millionen US-Dollar in Kampagnen für Initiativen in Staaten investiert hatten, in denen sie nicht leben.

More than $70 million has gone to ballot measure campaigns this year from billionaires who live in different states.

See what issues they’re trying to influence in your state as you cast your ballot.https://t.co/lhcs5Fjz9k

— The Center for Public Integrity (@publicintegrity) October 22, 2018