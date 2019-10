Vor dem Revierderby gegen Schalke 04 gibt es bei Borussia Dortmund nur eine wichtige Diskussion. Trainer Lucien Favre steht in der Kritik und vor dem großen Derby AufSchalke wird der Schweizer immer wieder auf eine mögliche Absetzung seiner Person als BVB Trainer angesprochen. „Ich habe kein Problem damit, ich kann damit leben“, sagte Favre in einem Interview. Das Duell mit dem Erzrivalen Schalke ist für die Dortmunder ein erstes Schicksalsspiel.

Dortmund kann die Fans nur mit einem Sieg versöhnen, denn zuletzt herrschte Frust wegen der mutlosen Darbietung bei Inter. BVB-Vorstand Sebastian Kehl sieht derzeit keine einfache Phase bei der Borussia. Und das, obwohl Dortmund derzeit Vierter ist in der Bundesliga und nur einen Punkt hinter Gladbach liegt. Selbst in der Champions League ist der BVB noch im Rennen um den Achtelfinaleinzug. Trotzdem wächst in den Reihen der Schwarz-Gelben die Kritik an Trainer Lucien Favre.

Schalke 04 im Aufwind

Die Schalker sind mit ihrem Trainer David Wagner hingegen überaus zufrieden. Die Kicker aus Gelsenkirchen sind nur einen Punkt hinter Dortmund auf Rang sieben platziert. Eines ist klar: Die Königsblauen gehen mit Rückenwind in die Partie und es gibt einen deutlichen Aufwärtstrend bei den Schalkern zu erkennen. Zudem ist die jüngere Derbybilanz der Schalker überaus positiv. Bei den letzten sieben Duellen mit dem BVB gab es nur eine Niederlage.

Dortmund war bekanntlich am Mittwoch noch im Champions League Einsatz. Für den Schalke Trainer keineswegs ein Vorteil: „Im Derby ist es immer unerheblich, was vorher war.“ Wagner lobt seinen einstigen Arbeitgeber: „Diese Dortmunder Mannschaft hat relativ wenig Schwächen. Das ist individuell absolutes Topniveau.“ Bei Epoch Times gibt es wieder einen ausführlichen Liveticker zum großen Revierderby. Spannung pur ab 15:30 Uhr. (cs)