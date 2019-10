20:00 Uhr: Mit dieser Elf will Bayern gewinnen:

Die Bayern haben das dritte Gruppenspiel in der Champions League auf dem Plan. Trainer Niko Kovac hat nur eine Sorge vor dem Duell in Piräus. Wie wird er den Ausfall von Abwehrmann Niklas Süle kompensieren können? „Wir haben vier Spieler, die das ausfüllen können. Schauen wir, wie wir das probieren“, sagt der Trainer.

Süle fällt nach einem Kreuzbandriss längere Zeit aus. „Wir sind beim FC Bayern München. Wir haben sehr viel Qualität auf dieser Position. Ich bin davon überzeugt, dass wir den schwerwiegenden Ausfall kompensieren werden“, sagt Kovac. Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Jerome Boateng oder Javi Martínez sind die Alternativen. Zudem will die Diskussion rund um Thomas Müller nicht abreißen. Kovac lässt sich nicht in die Karten blicken, ob er den sechsmal in Folge als Reservist aufgestellten Stürmer von Anfang an bringen wird.

In der Champions League stark

Die Bayern haben nach dem fulminanten Start in die Champions League wieder einen Sieg vor Augen. Dieser würde das Tor zum Achtelfinale weit aufstoßen. „Bayern München will jedes Spiel gewinnen. Wir wissen, dass wir gegen einen starken Gegner spielen, der gegen Tottenham ein 0:2 aufgeholt hat“, gibt sich der Trainer kämpferisch. Die bisherigen CL-Spiele im Überblick:

Tottenham – Bayern 2:7

Bayern – Roter Stern 3:0

Die Bayern konnten zuletzt in der Bundesliga nur ein 2:2 gegen Augsburg holen, zuvor gab es eine 1:2-Heimniederlage gegen Hoffenheim. Sind die Bayern in der Bundesliga-Krise? „Ich habe trotz des Ergebnisses am Wochenende eine gute Mannschaftsleistung gesehen. Wir sind nach vorne hin effektiver geworden. An der Defensive müssen wir arbeiten“, stellt der Kroate fest. Bei Epochtimes gibt es wieder den Liveticker zum Spiel. (cs)