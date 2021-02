1. Bundesliga: Augsburg gewinnt in Mainz

Im zweiten Sonntagsspiel des 23. Spieltags der Bundesliga hat der 1. FSV Mainz 05 0:1 gegen den FC Augsburg verloren. Die Mainzer bleiben damit Vorletzter, während sich Augsburg auf dem 13. Rang etwas Luft nach unten verschafft. Der erste Durchgang war am Sonntag recht ausgeglichen.

Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung. Letztlich machte ein Patzer von Mainz-Keeper Robin Zentner den Unterschied: Dabei spielte er den Ball in der 25. Minute direkt zum Gegner – André Hahn verwertete die Chance zur Führung. Nach dem Seitenwechsel spielten vor allem die Gastgeber nach vorne, auch weil Augsburg sich defensiver präsentierte und eher auf Konter setzte. Am Ende schafften es die Hausherren aber nicht, etwas Zählbares herauszuholen. Für Mainz geht es am Freitag im Kellerduell auf Schalke weiter, die Augsburger sind am Samstag bei Hertha gefordert. (dts)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!